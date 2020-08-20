Ev alma komşu al

Ünlülerin oturduğu evler, emlak fiyatlarına da yön vermeye başladı. Lüks Emlak Danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, "Ünlü isimlerin yaşadığı bölgelerde ev fiyatları ve kiralar artıyor" dedi ve ekledi: "Mülk sahiplerine bu evler için değerinin üstünde ücretler teklif ediyorlar. Ünlülerin hayranları, ortak alanlarda tanışabilme umuduyla bu evleri tercih ediyor."
Sibel Can gibi birçok ünlünün oturduğu Beykoz Konakları'nda ev kiralamak isteyenlerin sayısı hayli çok.
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in hayranları, çiftin Beykoz'da oturduğu sitede ev arıyor!
Çağatay Ulusoy da Zekeriyaköy'de yaşıyor.