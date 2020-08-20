Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Saklambaç
    • 20.08.2020 Gazete
    ABONE OL

    alma komşu al

    Ünlüler, fiyatlarını artırdı! Hayranı oldukları isimlerle komşu olmak isteyenler, mülk sahiplerine değerinden fazla ücret talep ediyor!..

    Ev alma komşu al

    Ünlülerin oturduğu evler, emlak fiyatlarına da yön vermeye başladı. Lüks Emlak Danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, "Ünlü isimlerin yaşadığı bölgelerde ev fiyatları ve kiralar artıyor" dedi ve ekledi: "Mülk sahiplerine bu evler için değerinin üstünde ücretler teklif ediyorlar. Ünlülerin hayranları, ortak alanlarda tanışabilme umuduyla bu evleri tercih ediyor."

    Sibel Can gibi birçok ünlünün oturduğu Beykoz Konakları'nda ev kiralamak isteyenlerin sayısı hayli çok.

    Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in hayranları, çiftin Beykoz'da oturduğu sitede ev arıyor!

    Çağatay Ulusoy da Zekeriyaköy'de yaşıyor.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Saklambaç Ev alma komşu al
    Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
    Tüm Saklambaç Haberleri