Ev alma komşu al

Ünlülerin oturduğu evler, emlak fiyatlarına da yön vermeye başladı. Lüks Emlak Danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, "Ünlü isimlerin yaşadığı bölgelerde ev fiyatları ve kiralar artıyor" dedi ve ekledi: "Mülk sahiplerine bu evler için değerinin üstünde ücretler teklif ediyorlar. Ünlülerin hayranları, ortak alanlarda tanışabilme umuduyla bu evleri tercih ediyor."