Şarkıcı Kenan Doğulu, önceki gün Caresse Bodrum'da unutulmaz bir konsere imza attı. Konsere; Derin Mermerci, Burcu Esmersoy ve Seda Sayan gibi isimler katıldı. Pandemi sürecini ailesiyle geçiren ve sade bir hayata geçiş yapan Mermerci, bu kararını tarzına da yansıttı. Oje bile sürmeyen Mermerci, gösterişli takılarını da takmadı.

Doğal şıklık