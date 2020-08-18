Şarkıcı Kenan Doğulu, önceki gün Caresse Bodrum'da unutulmaz bir konsere imza attı. Konsere; Derin Mermerci, Burcu Esmersoy ve Seda Sayan gibi isimler katıldı. Pandemi sürecini ailesiyle geçiren ve sade bir hayata geçiş yapan Mermerci, bu kararını tarzına da yansıttı. Oje bile sürmeyen Mermerci, gösterişli takılarını da takmadı.
Doğal şıklık
Konsere, tişört ve şortla katılan Mermerci'nin eski şaşaalı görüntüsünden eser yoktu.
Burcu style
Burcu Esmersoy, konsere siyah elbise-mayoyla katıldı. Konserde çektirdiği fotoğrafları Instagram'da paylaşan güzel sunucuya takipçilerinden övgü yağdı...