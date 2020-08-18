Üç çocuğunun babası Erdinç Acar'la evliliğini geçtiğimiz ay noktalayan Hande Demir, eski eşiyle dost kalmıştı. Hatta eski eşler, boşandıktan hemen sonra oğullarının yaş gününde birlikte pozlar verdi. Ancak sosyetik güzelin gönlünü Cevdet Taşçeken'e kaptırması, bu dostluğa gölge düşürdü.
Hande Demir'in yeni ilişkisini TAKVİM'den öğrenen Erdinç Acar, tepkisini sosyal medyada gösterdi. Erdinç Bey, eski eşinin Taşçeken'le birlikte görüntülerinin ortaya çıkmasından sonra Hande Demir'i Instagram'da takipten çıkardı.
Demir, Taşçeken'le ilişkisi ortaya çıkmasın diye büyük çaba gösterdi. Sosyetik güzelin aşk hayatındaki hızı, eski eşi tarafından tepkiyle karşılandı!
Hande Demir'in yeni ilişkisini TAKVİM'den öğrenen Erdinç Acar, tepkisini sosyal medyada gösterdi. Erdinç Bey, eski eşinin Taşçeken'le birlikte görüntülerinin ortaya çıkmasından sonra Hande Demir'i Instagram'da takipten çıkardı.
Demir, Taşçeken'le ilişkisi ortaya çıkmasın diye büyük çaba gösterdi. Sosyetik güzelin aşk hayatındaki hızı, eski eşi tarafından tepkiyle karşılandı!