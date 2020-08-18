Yine Şeyma Subaşı, yine skandal... Şeyma'nın geçtiğimiz ay Alaçatı'da katıldığı parti, virüse karşı önlemlerin hiçe sayılması nedeniyle polis tarafından basılmıştı. Şeyma, önceki akşam yine Çeşme'de baskına uğradı. Arkadaşlarıyla kiralık villasında parti veren Şeyma Subaşı, komşularını rahatsız etti. Snob Magazin'in özel haberine göre; sabaha karşı kendisini 10 yaşındaki çocuğunun uyandırdığını söyleyen reklamcı Enis Özkan, şöyle dedi:
KOMŞUDAN VERYANSIN
"Sabah 6:30 ile 6:45 arası uyandığımda çok yoğun müzik sesi vardı. Emniyeti aradım. Evden kalabalık bir grup ve Şeyma Subaşı çıktı. Savcılık, izni olmadığı için polis eve girmedi. Ama İzmir Emniyeti aynı evle ilgili yaz boyunca defalarca şikayet aldı. Ben de evin sahibini birkaç kez uyardım. En sonunda emniyet güçlerini aramak zorunda kaldık.
SANKİ GECE KULÜBÜ
Subaşı'nın kiralık villasındaki komşusu Enis Özkan, "Burası gece kulübü mü yoksa ev mi belli değil? Eğer gece kulübü ise ruhsatı var mı? Eğer ruhsat verildiyse lafımız yok. Ama verilmediyse kendi evimizde huzurlu oturamayacak mıyız?" diye isyan etti.
KOMŞUDAN VERYANSIN
"Sabah 6:30 ile 6:45 arası uyandığımda çok yoğun müzik sesi vardı. Emniyeti aradım. Evden kalabalık bir grup ve Şeyma Subaşı çıktı. Savcılık, izni olmadığı için polis eve girmedi. Ama İzmir Emniyeti aynı evle ilgili yaz boyunca defalarca şikayet aldı. Ben de evin sahibini birkaç kez uyardım. En sonunda emniyet güçlerini aramak zorunda kaldık.
SANKİ GECE KULÜBÜ
Subaşı'nın kiralık villasındaki komşusu Enis Özkan, "Burası gece kulübü mü yoksa ev mi belli değil? Eğer gece kulübü ise ruhsatı var mı? Eğer ruhsat verildiyse lafımız yok. Ama verilmediyse kendi evimizde huzurlu oturamayacak mıyız?" diye isyan etti.