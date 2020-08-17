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    • Saklambaç
    • 17.08.2020 Gazete
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    TAKVİM yine gerçeği yazdı! ile havuz başında objektiflere yakalandı

    Sosyetik güzel ile genç işadamı , havuz başında objektiflere yakalandı. İşte bu görüntüler TAKVİM’in duyurduğu aşkı kanıtladı.

    Elde var aşk
    Erdinç Acar ile geçen ay boşanan Hande Demir, Cevdet Taşçeken ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İkilinin aşkını yine TAKVİM ortaya çıkarmıştı. Demir'in 36. yaş günü kutlaması için Alaçatı'daki Biblos Resort Otel'e giden çiftin romantik anları, Snob Magazin tarafından görüntülendi.



    Söz konusu videoda Demir ve Taşçeken'in çok neşeli oldukları ve ellerini hiç ayırmadıkları görüldü...



    Demir, Takvim'in haberine yer veren bazı magazin sitelerine ulaşıp "Haberi kullanmayın" demişti.



    Genç işadamı, Demir'i yaş gününde Alaçatı'da bir tatile götürdü.



    Demir, Takvim'in haberine yer veren bazı magazin sitelerine ulaşıp "Haberi kullanmayın" demişti.

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