ile geçen ay boşananile yeni bir aşka yelken açmıştı. İkilinin aşkını yine TAKVİM ortaya çıkarmıştı.kutlaması için Alaçatı'daki Biblos Resort Otel'e giden çiftin romantik anları, Snob Magazin tarafından görüntülendi.Söz konusu videoda Demir ve Taşçeken'in çok neşeli oldukları ve ellerini hiç ayırmadıkları görüldü...Demir, Takvim'in haberine yer veren bazı magazin sitelerine ulaşıp "Haberi kullanmayın" demişti.Genç işadamı, Demir'i yaş gününde Alaçatı'da bir tatile götürdü.Demir, Takvim'in haberine yer veren bazı magazin sitelerine ulaşıp "Haberi kullanmayın" demişti.