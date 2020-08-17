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    • Saklambaç
    • 17.08.2020 Gazete
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    'dan sevgilisi ’e tarihi jest

    , sevgilisi ’in çok beğendiği ’nda tarihi bir köşkü kiraladı. Yazılım işiyle uğraşan Aral; 9 odalı, Boğaz manzaralı, havuzlu ve tam 1.100 metrekarelik villa için de ayda 120 bin TL kira ödüyor.

    Tarihi jest
    2018'de Miss Turkey seçilen Şevval Şahin, uzun süre aşk yaşadığı Pakistanlı Syed Amir Ali Kirmani'den ayrıldıktan sonra gönlünü geçtiğimiz Eylül'de Yiğit Marcus Aral'a kaptırdı. Şahin, geçtiğimiz ayları da Survivor'la ünlenen ve aynı zamanda yazılım mühendisi olan Aral'ın Miami'deki lüks malikanesinde geçirip sosyal medyada havasını attı.


    Şahin, geçtiğimiz ayları da yine Yiğit Marcus Aral'ın Miami'deki okyanus kıyısındaki lüks villasında geçirmişti.

    Şevval Şahin'in 'dan yaptığı paylaşımlar da en az ABD'dekiler kadar havalıydı... , kısa süre önce sevgilisinin çok beğendiği Rumeli Hisarı'ndaki tarihi bir köşkü kiraladı.



    Aral'ın 'le birlikte yaşadığı 9 odalı, kapalı havuzlu ve 1.100 metrekare olan köşkün aylık kirası ise tam 120 bin TL!..




    AYDIN HAMZA - TAKVİM ÖZEL
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