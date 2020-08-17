‘Tabak kırma trendi’ sosyetiklere pahalıya patlıyor

Cemiyet hayatının ünlü simaları bu yaz Ege'yi mesken tuttu... Günlüğü bin lirayı aşan şezlong ve localarda kalarak izole bir tatil yaptı. Sosyetenin bu sene en çok uğradığı mekanlardan birisi ise D-Maris'teki Manos isimli Yunan tavernasıydı.
İşadamı Fikret Orman da geçen hafta burada, zevk uğruna çok sayıda tabak kırıp 75 bin TL ödeme yapmıştı. Mekanda tabak başına 8 lira alındığı ortaya çıkarken, mönüdeki fahiş fiyatlar dudak uçuklattı...
Orman ve Tuğba Çoşkun'un gittiği mekanda, kırmak için minimum 30 tabak sipariş etmek zorunlu.
EN PAHALISI YENGEÇ
Balık Çorbası: 125 TL
Karides Çorbası: 155 TL
Midye (6 adet): 155 TL
Levrek: 450 TL
Yengeç bacağı: 1500 TL
Kral yengeç: 2750 TL
Su: 28 TL
Çay: 18 TL
Türk kahvesi: 25 TL
İşadamı Fikret Orman da geçen hafta burada, zevk uğruna çok sayıda tabak kırıp 75 bin TL ödeme yapmıştı. Mekanda tabak başına 8 lira alındığı ortaya çıkarken, mönüdeki fahiş fiyatlar dudak uçuklattı...
Orman ve Tuğba Çoşkun'un gittiği mekanda, kırmak için minimum 30 tabak sipariş etmek zorunlu.
EN PAHALISI YENGEÇ
Balık Çorbası: 125 TL
Karides Çorbası: 155 TL
Midye (6 adet): 155 TL
Levrek: 450 TL
Yengeç bacağı: 1500 TL
Kral yengeç: 2750 TL
Su: 28 TL
Çay: 18 TL
Türk kahvesi: 25 TL