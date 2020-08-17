‘Tabak kırma trendi’ sosyetiklere pahalıya patlıyor

hayatının ünlü simaları bu yazGünlüğü bin lirayı aşan şezlong ve localarda kalarak izole bir tatil yaptı. Sosyetenin bu sene en çok uğradığı mekanlardan birisi ise D-Maris'tekiisimli Yunan tavernasıydı.İşadamıda geçen hafta burada, zevk uğruna çok sayıda tabak kırıpödeme yapmıştı. Mekanda tabak başınaalındığı ortaya çıkarken, mönüdeki fahiş fiyatlar dudak uçuklattı...Orman ve Tuğba Çoşkun'un gittiği mekanda, kırmak için minimum 30 tabak sipariş etmek zorunlu.Balık Çorbası: 125 TLKarides Çorbası: 155 TLMidye (6 adet): 155 TLLevrek: 450 TLYengeç bacağı: 1500 TLKral yengeç: 2750 TLSu: 28 TLÇay: 18 TLTürk kahvesi: 25 TL