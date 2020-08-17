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    • Saklambaç
    • 17.08.2020 Gazete
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    ‘Tabak kırma trendi’ sosyetiklere pahalıya patlıyor

    ’ın, 75 bin TL bıraktığı mekanda kırılan her tabaktan 8 TL alındığı ortaya çıktı. Sosyetenin, bu sıra dışı eğlence için kişi başı en az 240 lira ödemesi ağızları açıkta bıraktı...

    Kazık tabağı!
    Cemiyet hayatının ünlü simaları bu yaz Ege'yi mesken tuttu... Günlüğü bin lirayı aşan şezlong ve localarda kalarak izole bir tatil yaptı. Sosyetenin bu sene en çok uğradığı mekanlardan birisi ise D-Maris'teki Manos isimli Yunan tavernasıydı.



    İşadamı Fikret Orman da geçen hafta burada, zevk uğruna çok sayıda tabak kırıp 75 bin TL ödeme yapmıştı. Mekanda tabak başına 8 lira alındığı ortaya çıkarken, mönüdeki fahiş fiyatlar dudak uçuklattı...



    Orman ve Tuğba Çoşkun'un gittiği mekanda, kırmak için minimum 30 tabak sipariş etmek zorunlu.

    EN PAHALISI YENGEÇ

    Balık Çorbası: 125 TL

    Karides Çorbası: 155 TL

    Midye (6 adet): 155 TL

    Levrek: 450 TL

    Yengeç bacağı: 1500 TL

    Kral yengeç: 2750 TL

    Su: 28 TL

    Çay: 18 TL

    Türk kahvesi: 25 TL


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