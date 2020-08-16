Hande Demir, mutluluk sarhoşu... İşadamı Erdinç Acar ile geçen ay yollarını ayıran sosyetik güzel, dün 36 yaşına girdi. Demir'e en güzel hediye, yeni aşkı Cevdet Taşçeken'den geldi. Genç işadamı, özel aracıyla Demir'i Bodrum'dan yaşadığı İzmir'e getirtti.
Çiçeği burnunda çiftin, bu yazın gözde tatil noktası Alaçatı'daki Biblos Resort otelde kaldığı öğrenildi.
Hande Demir, paylaşımlarına kalp emojisi koyarak mutluluğunu gözler önüne serdi.
Aşkının tatil jestiyle mutluluktan havalara uçan sosyetik güzel de kaldığı otelden fotoğraflar paylaşarak takipçilerini imrendirdi. Yeni yaş gününde genç işadamıyla romantik bir kutlama yapan üç çocuk annesi Demir, yakın dostlarının 'mutlu yaşlar' dileklerini de sosyal medyadan yayınlayıp sevenlerine teşekkür etti.
Taşçeken, inşaat ve madencilik sektöründeki yatırımlarıyla tanınıyor...
İzmir'de yaşayan işadamının lüks aracı, otelin önünde görüntülendi. Arabanın plakasında Taşçeken'in soyadının ilk 3 harfi yer alıyor.