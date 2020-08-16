Aşkının tatil jestiyle mutluluktan havalara uçan sosyetik güzel de kaldığı otelden fotoğraflar paylaşarak takipçilerini imrendirdi. Yeni yaş gününde genç işadamıyla romantik bir kutlama yapan üç çocuk annesi Demir, yakın dostlarının 'mutlu yaşlar' dileklerini de sosyal medyadan yayınlayıp sevenlerine teşekkür etti.



Taşçeken, inşaat ve madencilik sektöründeki yatırımlarıyla tanınıyor...