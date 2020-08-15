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    • Saklambaç
    • 15.08.2020 Gazete
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    Sinem Kobal umut oldu

    ’nun eşi Sinem Kobal, önceki gün 33’üncü yaş gününü kutladı. Güzel oyuncunun çağrısı üzerine hediye yerine ’na bağış yağdı

    Sinem Kobal umut oldu

    Anne olmak için gün sayan Sinem Kobal, bir süre önce doğum günü için takipçilerinden yardım istemişti. Güzel oyuncu, hediye yerine Kansersiz Yaşam Vakfı'na bağış yapılmasını talep etmişti. Sinem Kobal'ın çağrısı üzerine yakın dostları ve takipçileri iyilik yarışına girdi.

    Binlerce kişi, 'na farklı miktarlarda para gönderdi. Önceki gün 33 olan Kobal da sevenlerine teşekkür etti. Yedi aylık hamile olan oyuncu, kendisine gelen bağışların ekran görüntülerini paylaşıp, "İyi ki varsınız" dedi...

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