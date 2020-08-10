atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca'nın başına trajikomik bir olay geldi. Başarılı oyuncuya Urfalı arkadaşları bir bidon peynir gönderdi. Şimdilerde Bodrum'da olan Oktay Kaynarca, peynirin çıktığı yolculuğu şu esprili sözlerle anlatıp kargo firmasına sitem etti:

"Urfa'dan bir bidon peynir gönderdi dostlar. Peynir önce Ege Bölgesi dağıtım merkezi İzmir'e gelmiş. Oradan Ortakent'e gönderilmesi için en yakın bölge şubesi Konacık'a gelmiş. Çalışanlar, 'Bu bizim bölgemiz değil' deyip peyniri İzmir'e geri yollamış. Peynir halen geziyor. Gelirse çökelek olarak Urfa'ya geri göndeririz."



