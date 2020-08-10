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    • Saklambaç
    • 10.08.2020 Gazete
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    için Urfa'dan 'a gönderilen bir bidon 'nde geziyor!

    ’daki ’ya dostları Urfa’dan bir bidon yolladı. Peynir, önce ’e ardından Ortakent’e, oradan da Konacık’a gitti. Son durağı yine İzmir olan peynirin Ege turu devam ediyor...

    Gezginci peynir

    atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca'nın başına trajikomik bir olay geldi. Başarılı oyuncuya Urfalı arkadaşları bir bidon gönderdi. Şimdilerde 'da olan , peynirin çıktığı yolculuğu şu esprili sözlerle anlatıp kargo firmasına sitem etti:

    "Urfa'dan bir bidon peynir gönderdi dostlar. Peynir önce Ege Bölgesi dağıtım merkezi İzmir'e gelmiş. Oradan Ortakent'e gönderilmesi için en yakın bölge şubesi Konacık'a gelmiş. Çalışanlar, 'Bu bizim bölgemiz değil' deyip peyniri 'e geri yollamış. Peynir halen geziyor. Gelirse çökelek olarak Urfa'ya geri göndeririz."


    Haberler Saklambaç Oktay Kaynarca için Urfa'dan Bodrum'a gönderilen bir bidon peynir Ege Bölgesi'nde geziyor!
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