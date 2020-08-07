Hollywood'dan Bodrum'a

Dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu Amber Heard, tatil için Türkiye'yi seçti... Oyuncu eski eşi Johnny Depp'le yaşadığı olaylı boşanma davasının ardından, Tesla Motor'un CEO'su Elon Musk'la aşk yaşayan Heard, dün Ege'nin incisi Bodrum'a geldi.

Yalıkavak'ta kalan yıldız isim, ünlü bir şampuan firmasının ürününü tanıttığı paylaşımına ise "Tatil saçı, senin için geliyorum" notunu ekledi. Heard'in Bodrum paylaşımına, kısa sürede binlerce beğeni geldi.

Elon Musk'tan bebek sahibi olmak isteyen Heard, embriyo dondurma işlemi uygulamıştı. Musk ise ayrılıktan sonra bu embriyoların iptal edilmesi için dava açmıştı.