25 yıllık eşi Feryal Gülman'la 200 milyon TL'lik boşanma davası 7 yıldır devam eden Kemal Gülman'ın dünya umrunda değil...
Geçtiğimiz günlerde TAKVİM'in kendisinden 58 yaş küçük Eda Cideli ile dudak dudağa yakaladığı 88 yaşındaki işadamı, büyük tepki çekmişti.
Kemal Gülman, başta eşi Feryal Hanım'ın 'ahlak dışı' olarak adlandırdığı aşkına (!) sahip çıktı. Sosyetik işadamı, önceki akşam Türkbükü sahilinde objektiflere yansıdı. Kemal Gülman ve Eda Cideli, kalabalık bir arkadaş grubuyla karaya zodyakla yanaşıp Miam'a gitti.
Keyifli halleriyle dikkat çeken 30 yaşındaki Eda Cideli, Gülman ve arkadaşlarının olduğu grubun yaş ortalamasını gençleştirdi!
DOĞAN SAVAŞ - BODRUM