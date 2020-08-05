25 yıllık eşi Feryal Gülman'la 200 milyon TL'lik boşanma davası 7 yıldır devam eden Kemal Gülman'ın dünya umrunda değil...

Geçtiğimiz günlerde TAKVİM'in kendisinden 58 yaş küçük Eda Cideli ile dudak dudağa yakaladığı 88 yaşındaki işadamı, büyük tepki çekmişti.