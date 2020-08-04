Takvim, bir kez daha magazin gündemini belirledi... Berkay'ın eşine hediye ettiği 2 milyon liralık Richard Miller marka saat, haberimizin ardından sosyal medyanın gündemine yerleşti. Geçen yıl aylık gelirinin bin lira olduğunu açıklayan şarkıcıya tepki büyüktü.
Eşinin saatiyle hava attığı Berkay, geçtiğimiz günlerde kolyesinin fiyatının 300 bin TL olduğunu göğsünü gere gere söyledi.
Berkay'ın eşinin gözlere sokmak için yaptığı bu paylaşım, her kesimden tepki çekti.
- Onlarca ailenin hayatını kurtaracak bu saatin parasıyla şov yapmak nasıl bir görgüsüzlüktür!
- Bu paralar nereden geliyor ya... Berkay Şahin kim!
- İş hukuki boyuta gelince 'Bin TL kazanıyorum' derler.
- Bu adam bin lirayla geçinmiyor muydu?
- An itibariyle istifa edip Berkay'ın bin TL kazandığı işine geçiş yapıyorum.
- Para çok yanlış kişilerde.
- Ayıp valla bu kadar savurganlık haram.
- Gündeme gelmek için yapmıştır görgüsüz.