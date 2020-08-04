Berkay'ın eşinin gözlere sokmak için yaptığı bu paylaşım, her kesimden tepki çekti.

- Onlarca ailenin hayatını kurtaracak bu saatin parasıyla şov yapmak nasıl bir görgüsüzlüktür!

- Bu paralar nereden geliyor ya... Berkay Şahin kim!

- İş hukuki boyuta gelince 'Bin TL kazanıyorum' derler.

- Bu adam bin lirayla geçinmiyor muydu?

- An itibariyle istifa edip Berkay'ın bin TL kazandığı işine geçiş yapıyorum.

- Para çok yanlış kişilerde.

- Ayıp valla bu kadar savurganlık haram.

- Gündeme gelmek için yapmıştır görgüsüz.