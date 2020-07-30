Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş'in yıllardır çok konuşulan ve kadınlar tarafından taklit edilen kaşları, 'ateş pahası' çıktı... Gündeş, Bebek'te dükkanı olan kaş tasarımcısı Belkıs Savsin'i düzenli olarak Kanlıca'daki yalısına getirtiyor.
45 yaşındaki sanatçı, özel kaş bakımı için bin dolar yani yaklaşık 7 bin Türk lirası ödüyor.
Ebru Gündeş, bu işlemi de ayda üç defa tekrarlıyor. Bu arada Aleyna Tilki, Gülşen, Hadise gibi birçok şarkıcı ile Berrak Tüzünataç, Burcu Özberk ve Özge Özpirinçci gibi birçok oyuncu da kaş tasarımcısı Belkıs Savsin ile çalışıyor. Bu isimler ise Savsin'in dükkanına giderek kaş bakımları için ortalama 500 lira ödeme yapıyor...
YALIYA VIP SERViS
Gündeş, Savsin'in dükkanına gitmek yerine onu teknesiyle ayda üç kere düzenli olarak Kanlıca'daki yalısına getirtiyor.
Daha önce de yüzüne birçok estetik müdahale yaptıran bir çocuk annesi Gündeş, güzellik uğruna servet harcıyor.
AYDIN HAMZA - TAKVİM