45 yaşındaki sanatçı, özel kaş bakımı için bin dolar yani yaklaşık 7 bin Türk lirası ödüyor.

Ebru Gündeş, bu işlemi de ayda üç defa tekrarlıyor. Bu arada Aleyna Tilki, Gülşen, Hadise gibi birçok şarkıcı ile Berrak Tüzünataç, Burcu Özberk ve Özge Özpirinçci gibi birçok oyuncu da kaş tasarımcısı Belkıs Savsin ile çalışıyor. Bu isimler ise Savsin'in dükkanına giderek kaş bakımları için ortalama 500 lira ödeme yapıyor...



YALIYA VIP SERViS

Gündeş, Savsin'in dükkanına gitmek yerine onu teknesiyle ayda üç kere düzenli olarak Kanlıca'daki yalısına getirtiyor.



Daha önce de yüzüne birçok estetik müdahale yaptıran bir çocuk annesi Gündeş, güzellik uğruna servet harcıyor.

AYDIN HAMZA - TAKVİM