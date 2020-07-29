BaşarılI popçu, akşam da Harbiye Açıkhava sahnesinde konser verdi. Berkay'a, 13 kişilik orkestrası ve 8 dansçı eşlik etti. Konser alanını dolduran seyirci her şarkıyı Berkay ile beraber söyledi. Şarkıcı kolyesiyle sahnede parladı.



Boynunda servet taşıyan Berkay'ın dev kolyesi objektife böyle yansıdı.