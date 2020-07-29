Berkay Şahin, önceki gün Harbiye konserinden önce Nişantaşı'da kahve içti. Ünlü şarkıcının 37 bin euro'luk (300 bin TL) altın kolyesi dikkat çekti. Berkay, "Kolyeniz gerçek mi?" sorusuna da "Evet" yanıtını verdi.
BaşarılI popçu, akşam da Harbiye Açıkhava sahnesinde konser verdi. Berkay'a, 13 kişilik orkestrası ve 8 dansçı eşlik etti. Konser alanını dolduran seyirci her şarkıyı Berkay ile beraber söyledi. Şarkıcı kolyesiyle sahnede parladı.
Boynunda servet taşıyan Berkay'ın dev kolyesi objektife böyle yansıdı.
Ezgi Avcı
Aslıhan Karalar
AYDIN HAMZA