Bu yaz tatil için Ege ve Akdeniz'e gidenlerin cebi de yanıyor! En büyük vurgunu önceki gün Türkbükü'ndeki Maça Kızı yaptı.

Sosyetik mekan, 8 kişilik bir masaya 112 bin lira adisyon yolladı. Bodrum'daki kazık Akyaka'ya da sıçradı. Önceki gün gözde tatil beldesindeki Orfoz Restaurant'a giden sunucu Uğur Arslan, şöyle isyan etti: "Alkolsüz bir masada iki porsiyon balığa 390 TL ve toplam hesaba 800 TL aldılar. Mekan kendini 'Çırağan Kempinski' sanıyor dikkat!!!" Urla'dan Bozburun'a, Kaş'tan Bozcaada'ya kadar birçok tatilci de farklı mekanlardaki fahiş fiyatlara isyan edip "Kıyı değil kıyım şeridi!" dedi.