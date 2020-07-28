Sosyete ve magazin dünyasının uğrak noktası Bodrum, bu haberle çalkalanıyor... Kulaktan kulağa yayılan dedikoduya göre; geçtiğimiz hafta Bodrum Türkbükü'nde adisyon rekoru kırıldı. Hepsi yurt dışında yaşayan Türk sosyetiklerden oluşan sekiz kişilik bir grup, Maça Kızı'na saat 13.00 gibi giriş yaptı. Yiyeceklerle masayı donatan ve en pahalı içkileri sipariş eden grup, mekanda akşam yemeği de yedi. Geç saatlere dek Maça Kızı'nda kalan gruba 112 bin TL'lik hesap geldi. Bunu duyanlar, "Bu hesap bize gelse hemen 112 Acil Servis'i ararız" demekten kendilerini alamadı.
LAHMACUN OUT ÇİĞ KÖFTE IN
Yaklaşık son beş yıldır Türkbükü plajlarında lahmacun modası vardı. Özellikle Maça Kızı'nın 78 TL'lik lahmacun olay yarattı. Bu sene ise Türkbükü'nde güneşin altında çiğ köfte yeme trend oldu. Sosyetenin burun kıvırdığı çiğ köfteler, popüler mekanda kapış kapış gidiyor...
Herkesin merak ettiği bu sekiz kişilik grup içerisinde 2012 yılında Faber-Castell'in varisi Charles von Faber Castell ile evlenen Melisa Faber Castell ve kendisi gibi yılın büyük kısmını yurt dışında geçiren arkadaşlarının olduğu iddia ediliyor.
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