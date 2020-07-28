Sosyete ve magazin dünyasının uğrak noktası Bodrum, bu haberle çalkalanıyor... Kulaktan kulağa yayılan dedikoduya göre; geçtiğimiz hafta Bodrum Türkbükü'nde adisyon rekoru kırıldı. Hepsi yurt dışında yaşayan Türk sosyetiklerden oluşan sekiz kişilik bir grup, Maça Kızı'na saat 13.00 gibi giriş yaptı. Yiyeceklerle masayı donatan ve en pahalı içkileri sipariş eden grup, mekanda akşam yemeği de yedi. Geç saatlere dek Maça Kızı'nda kalan gruba 112 bin TL'lik hesap geldi. Bunu duyanlar, "Bu hesap bize gelse hemen 112 Acil Servis'i ararız" demekten kendilerini alamadı.