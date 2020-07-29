Türkücü Alişan, geçen ay ailesiyle İstanbul-İzmir yolunda yaptıkları kazada ölümden döndü.
Korkunç kazada Alişan-Buse Varol çiftinin oğulları Burak'ın Vietnamlı bakıcısı Marianne Villamer Candayan yaralandı. Ölümden dönen çift, önceki gece Arnavutköy'deki Eftelya Balık'taydı.
Dünyanın en sağlam arabası olduğunu düşündüğü için Volvo araç aldığını söyleyen türkücü, "Buse'ye, kendime ve kardeşime aynı arabadan aldım. Allah nasip ederse Eylül'de gelecek" dedi. Alişan, 1 milyon 250 bin TL'lik araçtan üç tane alarak 3 milyon 750 bin TL ödedi.
AYDIN HAMZA