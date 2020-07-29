Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Saklambaç
    • 29.07.2020 Gazete
    ABONE OL

    Ailesiyle ölümden dönen kesenin ağzını açtı! İşte yeni aldığı için ödediği ücret...

    Ailesiyle ölümden dönen , kesenin ağzını açtı. Ünlü türkücü; kendisine, eşine ve kardeşine ’nun C90 model aracını satın alıp 3 milyon 750 bin TL ödedi.

    4 milyonluk güvenlik

    Türkücü Alişan, geçen ay ailesiyle İstanbul-İzmir yolunda yaptıkları kazada ölümden döndü.

    Korkunç kazada Alişan-Buse Varol çiftinin oğulları Burak'ın Vietnamlı bakıcısı Marianne Villamer Candayan yaralandı. Ölümden dönen çift, önceki gece Arnavutköy'deki Eftelya Balık'taydı.

    Dünyanın en sağlam arabası olduğunu düşündüğü için Volvo araç aldığını söyleyen türkücü, "Buse'ye, kendime ve kardeşime aynı arabadan aldım. Allah nasip ederse Eylül'de gelecek" dedi. Alişan, 1 milyon 250 bin TL'lik araçtan üç tane alarak 3 milyon 750 bin TL ödedi.

    AYDIN HAMZA
    Haberler Saklambaç Ailesiyle ölümden dönen Alişan kesenin ağzını açtı! İşte yeni aldığı otomobil için ödediği ücret...
    Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
    Tüm Saklambaç Haberleri