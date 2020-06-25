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Alişan trafik kazasını gözyaşları içinde anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı! İşte Alişan'ın kazasından görüntüler...

Alişan'ın kaza haberi magazin gündeminde son dakika haberi olarak yerini aldıktan sonra detaylar gelmeye başladı. Gerçek adı Serkan Burak Tektaş olan türkücü Alişan, ailesiyle birlikte sağlık kontrolü için götürüldüğü hastane çıkışında gözyaşlarını tutamadı. Kaza anında bakıcının, oğlunun bulunduğu bebek koltuğuna kapandığını ve bu sayede oğlunun yara almadan kazayı atlattığını anlatan Alişan, "Belki de oğlum Burak'ın hayatını bakıcımız kurtardı. O bizim canımız." dedi. Alişan'ın kaza anından yeni görüntüler geldi. Otobanda bariyerlere çarpıp 3 takla attıktan sonra 30 metre sürüklenen arabadan sağ çıkan çifte, geçmiş olsun mesajı yağdı. Alişan'a bir mesaj da küs olduğu Ece Erken'den geldi.

25.06.2020 09:41 - Son Güncelleme: 25.06.2020 10:29
Alişan trafik kazasını gözyaşları içinde anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı! İşte Alişan'ın kazasından görüntüler...

Alişan ve ailesinin geçirdiği trafik kazası sonrası ortaya çıkan görüntüler herkesi şoke etti. İstanbul'dan İzmir'e giden Alişan'ın kullandığı cip, İzmir-İstanbul Otoyulu'nda Çerkezosmaniye Mahallesi yakınlarında sağ arka aksının kırılması sonucu bariyerlere çarpıp devrildi, ardından 30 metre sürüklendi.

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Alişan trafik kazasını gözyaşları içinde anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı! İşte Alişan'ın kazasından görüntüler...

Kazadan, Alişan ile araçta bulunan eşi Buse Varol ve oğlu 2 yaşındaki oğlu Burak yara almadan kurtulurken, ailenin yabancı uyruklu çocuk bakıcısı olay yerine gelen ambulansla Akhisar'daki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Alişan trafik kazasını gözyaşları içinde anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı! İşte Alişan'ın kazasından görüntüler...

"BÖYLE BİR ARACIN AKSI NASIL KOPABİLİR"

Alişan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yolda seyir halindeyken ne olduğunu anlamadan aracın bariyerlere çarptığını ve devrildiğini söyledi. Alişan, "Büyük şok yaşadık, ölümden döndük. Hayatımda ilk kez kaza yapıyorum. Verilmiş sadakamız varmış. Sonra gördük ki aracın aksı kopmuş. Böyle bir aracın aksı nasıl kopabilir, hayret ediyorum" diye konuştu.

Alişan trafik kazasını gözyaşları içinde anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı! İşte Alişan'ın kazasından görüntüler...

Kazanın ardından eşi ve çocuğuyla Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığına giden Alişan, burada ifade verdi. İşlemlerin ardından Alişan, eşi ve oğlu, sağlık kontrolü için jandarma tarafından Manisa'daki özel bir hastaneye götürüldü.

Alişan trafik kazasını gözyaşları içinde anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı! İşte Alişan'ın kazasından görüntüler...

Tedavilerinin ardından eşi ve çocuğu ile taburcu edilen Alişan, hastaneden ayrılırken gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kazada her şeyin aniden geliştiğini dile getiren Alişan, şöyle dedi:

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