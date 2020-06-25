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Alişan trafik kazasını gözyaşları içinde anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı! İşte Alişan'ın kazasından görüntüler...

Alişan'ın kaza haberi magazin gündeminde son dakika haberi olarak yerini aldıktan sonra detaylar gelmeye başladı. Gerçek adı Serkan Burak Tektaş olan türkücü Alişan, ailesiyle birlikte sağlık kontrolü için götürüldüğü hastane çıkışında gözyaşlarını tutamadı. Kaza anında bakıcının, oğlunun bulunduğu bebek koltuğuna kapandığını ve bu sayede oğlunun yara almadan kazayı atlattığını anlatan Alişan, "Belki de oğlum Burak'ın hayatını bakıcımız kurtardı. O bizim canımız." dedi. Alişan'ın kaza anından yeni görüntüler geldi. Otobanda bariyerlere çarpıp 3 takla attıktan sonra 30 metre sürüklenen arabadan sağ çıkan çifte, geçmiş olsun mesajı yağdı. Alişan'a bir mesaj da küs olduğu Ece Erken'den geldi.

25.06.2020 09:41 - Son Güncelleme: 25.06.2020 10:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





