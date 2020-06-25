Alişan trafik kazasını gözyaşları içinde anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı! İşte Alişan'ın kazasından görüntüler...
Alişan'ın kaza haberi magazin gündeminde son dakika haberi olarak yerini aldıktan sonra detaylar gelmeye başladı. Gerçek adı Serkan Burak Tektaş olan türkücü Alişan, ailesiyle birlikte sağlık kontrolü için götürüldüğü hastane çıkışında gözyaşlarını tutamadı. Kaza anında bakıcının, oğlunun bulunduğu bebek koltuğuna kapandığını ve bu sayede oğlunun yara almadan kazayı atlattığını anlatan Alişan, "Belki de oğlum Burak'ın hayatını bakıcımız kurtardı. O bizim canımız." dedi. Alişan'ın kaza anından yeni görüntüler geldi. Otobanda bariyerlere çarpıp 3 takla attıktan sonra 30 metre sürüklenen arabadan sağ çıkan çifte, geçmiş olsun mesajı yağdı. Alişan'a bir mesaj da küs olduğu Ece Erken'den geldi.
Alişan ve ailesinin geçirdiği trafik kazası sonrası ortaya çıkan görüntüler herkesi şoke etti. İstanbul'dan İzmir'e giden Alişan'ın kullandığı cip, İzmir-İstanbul Otoyulu'nda Çerkezosmaniye Mahallesi yakınlarında sağ arka aksının kırılması sonucu bariyerlere çarpıp devrildi, ardından 30 metre sürüklendi.
"BÖYLE BİR ARACIN AKSI NASIL KOPABİLİR"
Alişan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yolda seyir halindeyken ne olduğunu anlamadan aracın bariyerlere çarptığını ve devrildiğini söyledi. Alişan, "Büyük şok yaşadık, ölümden döndük. Hayatımda ilk kez kaza yapıyorum. Verilmiş sadakamız varmış. Sonra gördük ki aracın aksı kopmuş. Böyle bir aracın aksı nasıl kopabilir, hayret ediyorum" diye konuştu.