BURSA'NIN köklü aileleri, İstanbul cemiyetinin kalbini bir bir çalmaya başladı... Hacı Sabancı'nın sevgilisi Nazlı Kayı derken sosyetemize yepyeni bir Bursalı daha girdi. Başından daha önce bir evlilik geçmiş olan bu yakışıklı Bursalı gencimiz, yine babası Bursalı olan ve Türkiye'nin çok tanınmış ailelerinden birinin kızıyla aşka yelken açtı. AŞK defteri bir hayli kabarık olan bu güzel kızımız, sanıyorum bu kez ilişkisini resmiyete dökmeye kararlı... Geçtiğimiz günlerde yakışıklı damadın aile büyükleriyle bir araya gelmesi de bunun ispatı... BU ilişkiyi gıybet masalarının baş konusu haline getiren Bursalılar'ın gündemi, son dedikoduyla bir anda değişti. Başrolde ise yine Bursa'nın ve tüm Türkiye'nin yakından tanıdığı bu aile var... KIZININ yeni sevgilisiyle geçtiğimiz günlerde bir araya gelen ailenin babası, gizliden gizliye gönlünü başkasına kaptırdı. Yeşilçam filmlerini aratmayan bu yasak aşkın kadın kahramanı ise televizyon dünyasında bir dönem fırtınalar estirmiş sarışın bir güzel.

BAŞROLDE YASAK AŞK...

YINE televizyon dünyasının yakından tanıdığı bir isimle evliliğini birkaç yıl önce son derece saygılı bir şekilde bitiren eski sunucu güzelimizin son ilişki denemeleri hep hüsranla sonuçlandı. Boşandıktan sonra biri şarkıcı, diğeri de sosyetik iki ayrı kişiyle kısa süreli aşklar yaşayan güzelimiz, bu kez gönlünü evli Bursalı sosyetiğimize kaptırdı. TÜM Türkiye'nin yakından tanıdığı evli sosyetikle sarışın güzelimizin buluşma adreslerinin ise Bozburun olduğu kulaktan kulağa yayıldı. TURIZM sektörüyle yakından ilgili olan evli çapkınımızın bu skandal yasak aşkı ortaya çıkarsa Türk magazin basını gül gibi bir dedikoduyla daha çalkalanmış olur; benden söylemesi...

KARA KEDİ