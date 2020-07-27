Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Saklambaç
    • 27.07.2020 Gazete
    ABONE OL

    'in eşi 'daki evini sanat sine çevirdi!

    Daha önce tablo ve heykeller için milyonlar harcayan , ’daki evini de sanat sine çevirdi. Zeynep Hanım, yazlık villasına aldığı eserlere 300 bin lira ödedi.

    Zeynep sanat sever!

    Fenerbahçeli Volkan Demirel'in güzel eşi Zeynep Sever Demirel, tam bir sanat aşığı çıktı... İki çocuk annesi Zeynep Hanım, daha önce eşiyle birlikte megakentteki evini, Türk ressamların ve heykeltıraşların eserleriyle donatmıştı.

    Geçen hafta eşi ve kızları Yeda ve Yade ile Bodrum'a giden Sever, buradaki malikanesini de sanat galerisine çevirmek için kolları sıvadı. Sever, evini de tablo ve heykel gibi sayısız sanat eseriyle donattı.

    Bu sanat eserleri için Volkan Demirel'in cebinden 300 bin lira çıktığı öğrenildi.

    Ünlü çift, en son ressam Ali Elmacı'nın resmettiği aile tablosuna 50 bin TL ödeme yapmıştı.
    Haberler Saklambaç Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel Bodrum'daki evini sanat galerisine çevirdi!
    Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
    Tüm Saklambaç Haberleri