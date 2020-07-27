Fenerbahçeli Volkan Demirel'in güzel eşi Zeynep Sever Demirel, tam bir sanat aşığı çıktı... İki çocuk annesi Zeynep Hanım, daha önce eşiyle birlikte megakentteki evini, Türk ressamların ve heykeltıraşların eserleriyle donatmıştı.
Geçen hafta eşi ve kızları Yeda ve Yade ile Bodrum'a giden Sever, buradaki malikanesini de sanat galerisine çevirmek için kolları sıvadı. Sever, evini de tablo ve heykel gibi sayısız sanat eseriyle donattı.
Bu sanat eserleri için Volkan Demirel'in cebinden 300 bin lira çıktığı öğrenildi.
Ünlü çift, en son ressam Ali Elmacı'nın resmettiği aile tablosuna 50 bin TL ödeme yapmıştı.