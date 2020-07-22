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    • Saklambaç
    • 22.07.2020 Gazete
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    Manken , ’ın fotoğraflarını beğenmesini ifşa etti! küplere bindi...

    Son yıllarda evliliklerin bitmesindeki baş nedenlerden biri olan sosyal medya, bu kez de Yasemin ile arasında kriz çıkardı. Her şey manken 'in "Yine başladı büyük fanım" notuyla Özilhan'ın kendi fotoğraflarını beğenmesini ifşa etmesiyle başladı. Manken Ezgi Öcel, İzzet Özilhan’ın ’daki tüm karelerini beğendiğini ifşa etti. , küplere bindi.

    Yasemin bunu beğenmedi!

    Son yıllarda evliliklerin bitmesindeki baş nedenlerden biri olan sosyal medya, bu kez de Yasemin ile İzzet Özilhan arasında kriz çıkardı. Her şey manken Ezgi Öcel'in "Yine başladı büyük fanım" notuyla Özilhan'ın kendi fotoğraflarını beğenmesini ifşa etmesiyle başladı.

    Bu şok paylaşımın hemen ardından Yasemin Özilhan, 9 yıllık eşi ve iki çocuğunun babası işadamını Instagram'da takipten çıktı. Haberler karşısında sessiz kalmayı tercih eden çiftten Yasemin Hanım, bir süre sonra eşini yeniden takibe aldı.

    İkili arasındaki krizi başlatan Ezgi Öcel ise "kara kedi" yorumlarından rahatsız olduğunu söyledi.
    Haberler Saklambaç Manken Ezgi Öcel, İzzet Özilhan’ın fotoğraflarını beğenmesini ifşa etti! Yasemin Özilhan küplere bindi...
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