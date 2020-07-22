Son yıllarda evliliklerin bitmesindeki baş nedenlerden biri olan sosyal medya, bu kez de Yasemin ile İzzet Özilhan arasında kriz çıkardı. Her şey manken Ezgi Öcel'in "Yine başladı büyük fanım" notuyla Özilhan'ın kendi fotoğraflarını beğenmesini ifşa etmesiyle başladı.

Bu şok paylaşımın hemen ardından Yasemin Özilhan, 9 yıllık eşi ve iki çocuğunun babası işadamını Instagram'da takipten çıktı. Haberler karşısında sessiz kalmayı tercih eden çiftten Yasemin Hanım, bir süre sonra eşini yeniden takibe aldı.