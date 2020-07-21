Ege'nin incisi Bodrum'da tatil yapan Beyaz Türkler, İtalyan ve Fransız markaların ürünlerini satın almak için birbirleriyle yarışıyor. Cemiyet hayatının ünlü isimleri, marka takıntıları nedeniyle terliklerinden çantalarına kadar hemen hemen her şeylerini bu iki mağazadan karşılıyor. Sosyetik güzeller, tarz olmak için bir terliği yaklaşık 5 bin TL, yazlık bir elbiseye ise 30 bin lira veriyor…



Rachel Araz Kiresepi, Dior tutkunu... ETEK (DIOR) 22 BİN TL - ÇANTA (DIOR) 20 BİN TL