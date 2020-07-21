Dünyaca ünlü moda devleri Missoni ile Christian Dior'un Bodrum şubeleri paraya para demiyor...
Aylin Koç, Harper's Bazaar dergisi için Dior elbiseyle poz verdi - ELBİSE (DIOR) 37 BİN TL
Ege'nin incisi Bodrum'da tatil yapan Beyaz Türkler, İtalyan ve Fransız markaların ürünlerini satın almak için birbirleriyle yarışıyor. Cemiyet hayatının ünlü isimleri, marka takıntıları nedeniyle terliklerinden çantalarına kadar hemen hemen her şeylerini bu iki mağazadan karşılıyor. Sosyetik güzeller, tarz olmak için bir terliği yaklaşık 5 bin TL, yazlık bir elbiseye ise 30 bin lira veriyor…
Rachel Araz Kiresepi, Dior tutkunu... ETEK (DIOR) 22 BİN TL - ÇANTA (DIOR) 20 BİN TL
Tara de Vries, bu elbise için 15 bin TL ödedi. - ELBİSE (MISSONI) 15 BİN TL
TERLiK 4.750 TL - Gamze Karaman Keçeli, Dior'dan 4 bin 750 liralık terlik dahil yüklü alışveriş yaptı.
Berkay'ın lüks tutkunu eşi Özlem Ada Şahin, önceki gün Dior ve Missoni'den yaptığı alışveriş poşetlerini paylaştı