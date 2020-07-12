Kızı Lara'yı da yanından ayırmayan Uzerli, "Ne güzel bir açılıştı. Gelen tüm konuklara teşekkür ederim. Lütfen burada kendinizi evinizde gibi hissedin ve lezzetli ürünlerimizin tadını çıkarın. COVİD-19 nedeniyle bugün yumuşak bir açılış yaptık ve büyük açılış Eylül 2020'de olacak" diye konuştu.