Sevilen oyuncu Meryem Uzerli'nin hayali gerçek oldu... Almanya doğumlu olan Uzerli, geçtiğimiz günlerde başkent Berlin'de Nosh Nosh isimli bir tatlıcı açacağını duyurmuştu.
Oyuncu, dükkanında atıştırmalıklar satacak. Yiyeceklerin çoğu veganlara (hayvansal ürün kullanmayanlara) hitap edecek.
36 yaşındaki oyuncu, önceki gün kafesinin açılışını gerçekleştirdi. Dükkanında pozlar veren sanatçı, mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.
Kızı Lara'yı da yanından ayırmayan Uzerli, "Ne güzel bir açılıştı. Gelen tüm konuklara teşekkür ederim. Lütfen burada kendinizi evinizde gibi hissedin ve lezzetli ürünlerimizin tadını çıkarın. COVİD-19 nedeniyle bugün yumuşak bir açılış yaptık ve büyük açılış Eylül 2020'de olacak" diye konuştu.
GURUR DUYDUK
İspanya'nın en ünlü sinema eleştirmenleri, Kovan'ın başrolü Uzerli'nin performansını çok sevdi. Güzel oyuncu, bu yıl Eylül ayında Madrid'de düzenlenecek olan İmagineindia Uluslararası Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında aday gösterildi. Kovan filmi 25 Eylül'de Türkiye'de vizyona giriyor...