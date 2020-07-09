Uzun süredir ekranlardan uzak olan Meryem Uzerli, ticarete atıldı... Almanya'da doğan güzel oyuncu, başkent Berlin'de tatlıcı dükkanı açtı. Uzerli, mekanına Türk lezzetlerini de taşıdı. Nosh Nosh (atıştırmalık) adlı dükkanını yarın açacağını duyuran Uzerli, sosyal medya hesabından da satacağı ürünlerin tanıtımını yaptı.

Sağlıklı ürünler satmayı planlayan Uzerli, ürünlerini şöyle sıraladı:

İŞTE ÜRÜNLER

Badem-Fındık

Glutensiz vegan çikolata

Sütlü çikolata

Makaron

Reçel

Dondurma

Zeytinyağı

Türk Kahvesi

Karadeniz çayı



Meryem Uzerli, Can Ateş'ten olan kızı Lara ile Almanya'da kalmaya kararlı...