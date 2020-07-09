Uzun süredir ekranlardan uzak olan Meryem Uzerli, ticarete atıldı... Almanya'da doğan güzel oyuncu, başkent Berlin'de tatlıcı dükkanı açtı. Uzerli, mekanına Türk lezzetlerini de taşıdı. Nosh Nosh (atıştırmalık) adlı dükkanını yarın açacağını duyuran Uzerli, sosyal medya hesabından da satacağı ürünlerin tanıtımını yaptı.
Sağlıklı ürünler satmayı planlayan Uzerli, ürünlerini şöyle sıraladı:
İŞTE ÜRÜNLER
Badem-Fındık
Glutensiz vegan çikolata
Sütlü çikolata
Makaron
Reçel
Dondurma
Zeytinyağı
Türk Kahvesi
Karadeniz çayı
Meryem Uzerli, Can Ateş'ten olan kızı Lara ile Almanya'da kalmaya kararlı...