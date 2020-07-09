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    • Saklambaç
    • 09.07.2020 Gazete
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    Meryem Uzerli ticarete atıldı! ’de cı açtı

    Uzun süredir ekranlardan uzak olan Meryem Uzerli, ticarete atıldı... Meryem Uzerli, setlere ara verdi. ’de cı açtığını söyledi. Mönüye Türk kahvesi, çay ve zeytinyağı da ekledi.

    Tatlı yatırım

    Uzun süredir ekranlardan uzak olan Meryem Uzerli, ticarete atıldı... Almanya'da doğan güzel oyuncu, başkent Berlin'de cı dükkanı açtı. Uzerli, mekanına Türk lezzetlerini de taşıdı. Nosh Nosh (atıştırmalık) adlı dükkanını yarın açacağını duyuran Uzerli, sosyal medya hesabından da satacağı ürünlerin tanıtımını yaptı.

    Sağlıklı ürünler satmayı planlayan Uzerli, ürünlerini şöyle sıraladı:

    İŞTE ÜRÜNLER
    Badem-Fındık
    Glutensiz vegan çikolata
    Sütlü çikolata
    Makaron
    Reçel
    Dondurma
    Zeytinyağı
    Türk Kahvesi
    çayı


    Meryem Uzerli, Can Ateş'ten olan kızı Lara ile 'da kalmaya kararlı...

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