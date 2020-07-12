Alp Kırşan, sosyal medya hesaplarını reklam platformu gibi kullanıp vergi kaçıran ve bu yöntemle her şeyi beleşe getiren ünlülerle dalga geçti…
İki sene önce Bodrum'a yerleşen ünlü oyuncu, dün güneşin altında biraz fazla kalınca yandı. Vücudunda atlet izi çıkan Kırşan, bu renkli karesini Instagram'da yayınladı.
Ünlü sunucu fotoğrafına, "Ohhhh sezonu açtım. Bu arada üstümdeki atlet için profilime link bırakıyorum" notunu yazdı.
Kırşan esprisiyle, her şeyin reklamını yapan Burcu Esmersoy, Özge Ulusoy ve Buse Terim gibi sosyetik güzellere gönderme yaptı...
Model Özge Ulusoy ile sunucu Burcu Esmersoy, hemen hemen her gün sosyal medyada ürün tanıtarak para kazanıyor.