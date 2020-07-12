Ünlü sunucu fotoğrafına, "Ohhhh sezonu açtım. Bu arada üstümdeki atlet için profilime link bırakıyorum" notunu yazdı.

Kırşan esprisiyle, her şeyin reklamını yapan Burcu Esmersoy, Özge Ulusoy ve Buse Terim gibi sosyetik güzellere gönderme yaptı...



Model Özge Ulusoy ile sunucu Burcu Esmersoy, hemen hemen her gün sosyal medyada ürün tanıtarak para kazanıyor.