Şarkısında, "Bu sene değere bindi bizim hiphop kültürü, yeni bir Tarkan olamıyor mu Edis Görgülü?" ifadelerini kullandı. Ancak yeni şarkı, dinleyicileri ikiye ayırdı. 12 saatte 1 milyondan fazla dinlenen şarkı, 129 bin like (beğeni) ile 152 bin disslike (beğenmeme) aldı.