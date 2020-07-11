Geçen yıl Mekanın Sahibi şarkısıyla rap dünyasına damga vuran Norm Ender'in yeni parçası 'Konu Kilit', önceki gece tüm platformlarda yayınlandı.
Son parçasında birçok rapçiye yüklenen Ender, bu kez popçu Edis Görgülü'ye diss attı.
Şarkısında, "Bu sene değere bindi bizim hiphop kültürü, yeni bir Tarkan olamıyor mu Edis Görgülü?" ifadelerini kullandı. Ancak yeni şarkı, dinleyicileri ikiye ayırdı. 12 saatte 1 milyondan fazla dinlenen şarkı, 129 bin like (beğeni) ile 152 bin disslike (beğenmeme) aldı.