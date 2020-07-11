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    • Saklambaç
    • 11.07.2020 Gazete
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    bu kez popçu 'ye diss attı! Parça çok vasat bulundu...

    Mekanın Sahibi'ni milyonlara ezberleten rapçi , son şarkısı Konu Kilit'i müzikseverlerin beğenisine sundu. Ancak parça çok vasat bulundu. Ender, bir önceki şarkısında ‘mor minder’ ifadesini kullanmıştı. Ender’in yeni şarkısını beğenmeyenler de ‘’ esprisi yaptı.

    Mor Ender!

    Geçen yıl Mekanın Sahibi şarkısıyla rap dünyasına damga vuran Norm Ender'in yeni parçası 'Konu Kilit', önceki gece tüm platformlarda yayınlandı.

    Son parçasında birçok rapçiye yüklenen Ender, bu kez popçu Edis Görgülü'ye diss attı.

    Şarkısında, "Bu sene değere bindi bizim hiphop kültürü, yeni bir Tarkan olamıyor mu Edis Görgülü?" ifadelerini kullandı. Ancak yeni şarkı, dinleyicileri ikiye ayırdı. 12 saatte 1 milyondan fazla dinlenen şarkı, 129 bin like (beğeni) ile 152 bin disslike (beğenmeme) aldı.
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