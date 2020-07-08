ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman' 24 Haziran'da sezon finali yaptı. Fenomen dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit de sezonun yorgunluğunu atmak için tatile çıktı.
Özçivit, kendisi gibi oyuncu olan güzel eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan ile soluğu Bodrum'da aldı.
Ünlü çift, önceki gün de Yalıkavak'ta bulunan ultra lüks evlerinde objektiflere takıldı.
Yakışıklı oyuncunun havuz başında oğlu Karan ile oyun oynarken onu öpücüklere boğması, "Baba oğul tatilde keyif yapıyor" yorumu yaptırdı.
DOĞAN SAVAŞ - BODRUM