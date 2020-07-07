Sosyete Bodrum'da parayı bastırdı deniz taksisi kullanmaya başladı!

Her yaz olduğu gibi bu yıl da Bodrum'u mesken tutan sosyetikler, trafik sıkıntısından dolayı deniz taksiden yararlanmaya başladı. Elif Dürüst ve Şirin Yalçın gibi sosyetik isimler, son dönemde popüler olan deniz taksiyle karaya ayak basmadan seyahat etmenin keyfini çıkardı.