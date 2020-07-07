Sosyete Bodrum'da parayı bastırdı deniz taksisi kullanmaya başladı!

Her yaz olduğu gibi bu yıl da Bodrum'u mesken tutan sosyetikler, trafik sıkıntısından dolayı deniz taksiden yararlanmaya başladı. Elif Dürüst ve Şirin Yalçın gibi sosyetik isimler, son dönemde popüler olan deniz taksiyle karaya ayak basmadan seyahat etmenin keyfini çıkardı.
Sosyetikler, Musa Kaptan yönetimindeki deniz taksiler sayesinde Bodrum trafiğine takılmaktan kurtuldu. Ünlü isimler, bu konforlu ulaşım için de kesenin ağzını açtı. 100 liradan başlayan en kısa ücret tarifesi ise bin 600 liraya kadar çıkıyor...
İŞTE FİYATLAR
TÜRKBÜKÜ-TORBA: 600 TL
TÜRKBÜKÜ-MANDARİN: 250 TL
TÜRKBÜKÜ-YALIKAVAK: 1500 TL
TÜRKBÜKÜ-GÜNDOĞAN: 600 TL
TÜRKBÜKÜ-GÖLKÖY: 140 TL
Ece Sükan da deniz taksi kullanan ünlüler arasında yerini aldı.
Her yaz Bodrum'a giden Elif Dürüst'ün vazgeçilmezi deniz taksi.
HEM KONFORLU HEM GÜVENLİ
Deniz taksiye en fazla altı kişi binebiliyor. Yolculara, güvenlikleri için can yeleği veriliyor.
DOĞAN SAVAŞ - BODRUM