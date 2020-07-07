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    • Saklambaç
    • 07.07.2020 Gazete
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    Sosyete Bodrum'da parayı bastırdı deniz taksisi kullanmaya başladı!

    Sosyete parayı bastırdı. Bodrum trafiğine takılmamak için deniz taksisi kullanmaya başladı. Kaptanlar, taksimetreyi 100 liradan açtı. Elif Dürüst ve gibi sosyetik isimler, son dönemde popüler olan deniz taksiyle karaya ayak basmadan seyahat etmenin keyfini çıkardı.

    Mavi taksea!

    Her yaz olduğu gibi bu yıl da Bodrum'u mesken tutan sosyetikler, trafik sıkıntısından dolayı deniz taksiden yararlanmaya başladı. Elif Dürüst ve Şirin Yalçın gibi sosyetik isimler, son dönemde popüler olan deniz taksiyle karaya ayak basmadan seyahat etmenin keyfini çıkardı.

    Sosyetikler, Musa Kaptan yönetimindeki deniz taksiler sayesinde Bodrum trafiğine takılmaktan kurtuldu. Ünlü isimler, bu konforlu ulaşım için de kesenin ağzını açtı. 100 liradan başlayan en kısa ücret tarifesi ise bin 600 liraya kadar çıkıyor...

    İŞTE FİYATLAR
    TÜRKBÜKÜ-TORBA: 600 TL
    TÜRKBÜKÜ-MANDARİN: 250 TL
    TÜRKBÜKÜ-YALIKAVAK: 1500 TL
    TÜRKBÜKÜ-GÜNDOĞAN: 600 TL
    TÜRKBÜKÜ-GÖLKÖY: 140 TL


    Ece Sükan da deniz taksi kullanan ünlüler arasında yerini aldı.


    Her yaz Bodrum'a giden Elif Dürüst'ün vazgeçilmezi deniz taksi.

    HEM KONFORLU HEM GÜVENLİ
    Deniz taksiye en fazla altı kişi binebiliyor. Yolculara, güvenlikleri için can yeleği veriliyor.

    DOĞAN SAVAŞ - BODRUM
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