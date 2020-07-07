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    • Saklambaç
    • 07.07.2020 Gazete
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    fenomeni ile aşk yaşamaya başladı! böyle ortaya çıktı

    , fenomeni ile aşk yaşamaya başladı. Sarışın güzel, sempatik şarkıcının serenatlarını videoya aldı. Mutluluğunu yakınlarıyla paylaştı.

    Buraya bak aşkım

    Aslen Kıbrıslı olan Buray, yeni bir aşka yelken açtı... Şu sıralar Çeşme Alaçatı'da tatil yapan sempatik şarkıcı, gönlünü fenomeni Yasemin Arı'ya kaptırdı. Sarışın aşkıyla denizin ve güneşin tadını çıkaran şarkıcı, lerini gizli tutmak için elinde geleni yapsa da başarılı olamadı.

    Yasemin Arı'nın sosyal medya paylaşımları, çiftin aşklarını gün yüzüne çıkardı. Arı'nın söz konusu paylaşımlarında Buray, yeni sevgilisine gitar eşliğinde serenat yaptı. Sevinçten havalara uçan Arı ise o anları videoya alıp, mutluluğunu yakınlarıyla paylaştı.

    ENİŞTE OLDU BİLE
    'nın arkadaş grubunun şarkıcıya " enişte" diye hitap etmesi de aşkın kanıtı gibiydi.

    Haberler Saklambaç Buray sosyal medya fenomeni Yasemin Arı ile aşk yaşamaya başladı! İlişki böyle ortaya çıktı
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