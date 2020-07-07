Aslen Kıbrıslı olan Buray, yeni bir aşka yelken açtı... Şu sıralar Çeşme Alaçatı'da tatil yapan sempatik şarkıcı, gönlünü sosyal medya fenomeni Yasemin Arı'ya kaptırdı. Sarışın aşkıyla denizin ve güneşin tadını çıkaran şarkıcı, ilişkilerini gizli tutmak için elinde geleni yapsa da başarılı olamadı.

Yasemin Arı'nın sosyal medya paylaşımları, çiftin aşklarını gün yüzüne çıkardı. Arı'nın söz konusu paylaşımlarında Buray, yeni sevgilisine gitar eşliğinde serenat yaptı. Sevinçten havalara uçan Arı ise o anları videoya alıp, mutluluğunu yakınlarıyla paylaştı.

ENİŞTE OLDU BİLE

Yasemin Arı'nın arkadaş grubunun şarkıcıya "Buray enişte" diye hitap etmesi de aşkın kanıtı gibiydi.