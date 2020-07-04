Stil danışmanı Ece Sükan ile sevgilisi Uğur Güven'in arası açıldı.
Pandemi dönemini Güven ile geçiren stil danışmanı, bu yaz da Ege tatiline çıkmak için plan yaptı. Tüm hazırlıklarını tamamladı. Ancak işleri olan Güven, bu duruma karşı çıkarak "Biraz daha bekle. İşlerimi halledeyim birlikte gideriz" dedi.
İstanbul'dan bunalan Sükan ise aşkına rest çekti. Ünlü modacı, tek başına Bodrum'un yolunu tuttu. Turizm cennetinden bol bol fotoğraf paylaşan Sükan, aşkını resmen delirtti. İkilinin arası tatilde iyice açıldı. Morali bozulan Sükan, daha sonra arkadaşları Tanem Sivar ve Cansu Dere'yle buluşarak moral topladı.
BODRUM DOĞAN - SAVAŞI