Pandemi dönemini Güven ile geçiren stil danışmanı, bu yaz da Ege tatiline çıkmak için plan yaptı. Tüm hazırlıklarını tamamladı. Ancak işleri olan Güven, bu duruma karşı çıkarak "Biraz daha bekle. İşlerimi halledeyim birlikte gideriz" dedi.