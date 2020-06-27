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    • Saklambaç
    • 27.06.2020 Gazete
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    ımızı yapın’ notuna sinirlenen sosyetiklere ve markalara ateş püskürdü!

    , siparişinin yanında hediye gönderen firmaların ‘ımızı yapın’ notuna sinirlendi. Bu yöntemle her şeyi beleşe getiren sosyetiklere ve markalara yüklendi: Bu emrivakiniz çok kaba. İticisiniz!

    Beleş isyanı!

    Sosyal medyayı aktif kullanan sosyetik isimler, makyaj malzemelerinden bebek bezine, temizlik ürünlerinden kıyafetlerine kadar hemen hemen her ürünü reklam yaparak beleşe getirdi.

    Güzel oyuncu Bergüzar Korel de kendisini bu beleşçilerle bir tutan firmalara isyan etti. Korel, geçtiğimiz günlerde internetten birkaç ürün söyledi.

    BORÇLU HİSSEDİYORUM
    Gönderici firmanın 'reklamımızı yapın' notunu görünce de küplere bindi. 37 yaşındaki iki çocuk annesi, sosyal medyadan alenen firmalara, dolaylı yoldan da beleşçi sosyete tayfasına şu sözlerle yüklendi: "Siparişimin yanına hediye yollayıp 'Bir zahmet paylaşın' demek çok ayıp. İnsana kendini borçlu hissettiriyorsunuz. Bu emrivakiniz çok kaba. Çok iticisiniz.

    1 KARE 4 MARKA
    Ünlüler, bir kuruş ödemedikleri ürünlerin fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında paylaşıyor. Bazen bir karede, çok sayıda markanın reklamı yapılıyor.


    Esmersoy, her paylaşımında birden fazla ürün tanıtıyor

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