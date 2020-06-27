Güzel oyuncu Bergüzar Korel de kendisini bu beleşçilerle bir tutan firmalara isyan etti. Korel, geçtiğimiz günlerde internetten birkaç ürün söyledi.

BORÇLU HİSSEDİYORUM

Gönderici firmanın 'reklamımızı yapın' notunu görünce de küplere bindi. 37 yaşındaki iki çocuk annesi, sosyal medyadan alenen firmalara, dolaylı yoldan da beleşçi sosyete tayfasına şu sözlerle yüklendi: "Siparişimin yanına hediye yollayıp 'Bir zahmet paylaşın' demek çok ayıp. İnsana kendini borçlu hissettiriyorsunuz. Bu emrivakiniz çok kaba. Çok iticisiniz.