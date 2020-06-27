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    • Saklambaç
    • 27.06.2020 Gazete
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    ’ın eşi ya ilişkin konuştu: Melekler korudu

    ’ın eşi , yaşadıkları yla ilgili açıklama yaptı. İkinci kez hamile olduğunu da ilk defa duyuran güzel oyuncu, “Bizi, ’ın ve karnımdaki 5 haftalık bebeğimin melekleri korudu” ifadelerini kullandı.

    Türkücü Alişan, geçtiğimiz günlerde ailesiyle İstanbul'dan İzmir'e gitmek için yola çıktı. Ancak şarkıcının kullandığı cipin arka aksı kırıldı.

    Araç takla attı. Korkunç kazada Alişan-Buse Varol çiftinin oğulları Burak'ın Vietnamlı bakıcısı Marianne Villamer Candayan (43) yaralandı.

    Yaşadığı şoku yeni yeni atlatan Buse Varol ise dün duygularını Instagram'da paylaştı: "Merak eden herkese çok teşekkür ederim. Ne kadar çok sevenimiz varmış. Ne güzel insanlar biriktirmişiz. Bizi, Burak'ın ve karnımdaki 5 haftalık bebeğimin melekleri korudu buna eminim."

    Haberler Saklambaç Alişan’ın eşi Buse Varol korkunç kazaya ilişkin konuştu: Melekler korudu
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