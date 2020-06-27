Araç takla attı. Korkunç kazada Alişan-Buse Varol çiftinin oğulları Burak'ın Vietnamlı bakıcısı Marianne Villamer Candayan (43) yaralandı.

Yaşadığı şoku yeni yeni atlatan Buse Varol ise dün duygularını Instagram'da paylaştı: "Merak eden herkese çok teşekkür ederim. Ne kadar çok sevenimiz varmış. Ne güzel insanlar biriktirmişiz. Bizi, Burak'ın ve karnımdaki 5 haftalık bebeğimin melekleri korudu buna eminim."