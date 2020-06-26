İstanbul'dan İzmir'e giden Alişan'ın kullandığı cip, Manisa'da sağ arka aksının kırılması sonucu takla attı. Kazadan, Alişan ile araçta bulunan eşi Buse Varol ve oğlu Burak (2) yara almadan kurtulurken, ailenin yabancı uyruklu çocuk bakıcısı hastaneye kaldırıldı. Kaza anında bakıcının, oğlunun bulunduğu bebek koltuğuna kapandığını ve bu sayede oğlunun yara almadan kazayı atlattığını anlatan Alişan, gözyaşlarını tutamayarak, "Belki de oğlum Burak'ın hayatını bakıcımız kurtardı. O bizim canımız. Onun da boynunda ufak bir kas yırtığı var. Onun dışında çok şükür bir rahatsızlığımız yok. Şimdi İstanbul'a dönüyoruz" diye konuştu.
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Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan aile, kontrollerinin ardından taburcu edildi.