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    • Saklambaç
    • 26.06.2020 Gazete
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    ve ailesi 'da korkunç bir atlattı! Gözyaşlarını tutamadı...

    ve ailesi 'da korkunç bir atlattı. Bakıcının, oğlunun bulunduğu bebek koltuğuna kapandığını anlatan şarkıcı gözyaşlarını tutamadı...


    İstanbul'dan 'e giden 'ın kullandığı cip, 'da sağ arka aksının kırılması sonucu takla attı. dan, Alişan ile araçta bulunan eşi Buse Varol ve oğlu Burak (2) yara almadan kurtulurken, ailenin yabancı uyruklu çocuk bakıcısı hastaneye kaldırıldı. Kaza anında bakıcının, oğlunun bulunduğu bebek koltuğuna kapandığını ve bu sayede oğlunun yara almadan kazayı atlattığını anlatan Alişan, gözyaşlarını tutamayarak, "Belki de oğlum Burak'ın hayatını bakıcımız kurtardı. O bizim canımız. Onun da boynunda ufak bir kas yırtığı var. Onun dışında çok şükür bir rahatsızlığımız yok. Şimdi 'a dönüyoruz" diye konuştu.



    SAĞLIK DURUMLARI İYİ
    Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan aile, kontrollerinin ardından taburcu edildi.

    Haberler Saklambaç Alişan ve ailesi Manisa'da korkunç bir kaza atlattı! Gözyaşlarını tutamadı...
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