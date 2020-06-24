Oyuncu, Balıkesir Gömeç'teki bir kayıkta çekilen fotoğrafına şu mesajı yazdı: "Oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun tatil için kiraladığı Öz Titanik isimli teknenin fiyatı dudak uçuklattı!

1 milyon 300 olduğu konuşulan lüks teknesinde dostlarıyla tatilin keyfini çıkarıyor." Bu mesajı, takipçilerinin aklına Demet Özdemir'i getirdi.