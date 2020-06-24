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    • Saklambaç
    • 24.06.2020 Gazete
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    kiralık lerde hava atan ünlüleri ti'ye aldı! ...

    Pandemi nedeniyle ünlüler arasında yaygınlaşan kiralama modası reklama dündü. Oyuncu , kiralık teknelerde moda haftası düzenleyen meslektaşlarını ‘ti’ye aldı. Akıllara geldi.

    Bir Demet polemik!

    Güzel oyuncu Aslı Bekiroğlu, tatil için lüks tekne kiralayıp şov yapan ünlü isimleri 'ti'ye aldı.

    Kiralık teknede yeni kıyafetleriyle poz verip tatilini moda haftasına çeviren ünlülere gönderme yapan Bekiroğlu, önceki günkü paylaşımıyla herkesi güldürdü.


    Demet Özdemir, 1 haftalığına 170 bin liraya kiraladığı teknede verdiği katalog çekimini aratmayan pozlarıyla da gündem olmuştu.

    Oyuncu, Balıkesir Gömeç'teki bir kayıkta çekilen fotoğrafına şu mesajı yazdı: "Oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun tatil için kiraladığı Öz Titanik isimli teknenin fiyatı dudak uçuklattı!

    1 milyon 300 olduğu konuşulan lüks teknesinde dostlarıyla tatilin keyfini çıkarıyor." Bu mesajı, takipçilerinin aklına Demet Özdemir'i getirdi.
    Haberler Saklambaç Aslı Bekiroğlu kiralık teknelerde hava atan ünlüleri ti'ye aldı! Demet Özdemir...
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