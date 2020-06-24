Güzel oyuncu Aslı Bekiroğlu, tatil için lüks tekne kiralayıp şov yapan ünlü isimleri 'ti'ye aldı.
Kiralık teknede yeni kıyafetleriyle poz verip tatilini moda haftasına çeviren ünlülere gönderme yapan Bekiroğlu, önceki günkü paylaşımıyla herkesi güldürdü.
Demet Özdemir, 1 haftalığına 170 bin liraya kiraladığı teknede verdiği katalog çekimini aratmayan pozlarıyla da gündem olmuştu.
Oyuncu, Balıkesir Gömeç'teki bir kayıkta çekilen fotoğrafına şu mesajı yazdı: "Oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun tatil için kiraladığı Öz Titanik isimli teknenin fiyatı dudak uçuklattı!
1 milyon 300 olduğu konuşulan lüks teknesinde dostlarıyla tatilin keyfini çıkarıyor." Bu mesajı, takipçilerinin aklına Demet Özdemir'i getirdi.