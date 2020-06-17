Rol aldığı dizilerin yanı sıra, son dönemde reklam kampanyalarının aranan yüzü olan Demet Özdemir, geçtiğimiz günlerde yakın dostlarıyla soluğu Ege'de aldı. Ünlü oyuncu, muhteşem koyları gezmek için de 10 günlüğüne lüks bir gulet kiraladı.



YÜZEN SARAY

23 metre uzunluğundaki lüks gulet teknenin içerisinde su sporları yapmak isteyen misafirler için seabob (deniz aracı), su kayağı ve pedal bot bulunuyor.

Özdemir'in günlüğü 2 bin 200 euro olan gulet için toplam 170 bin lira ödeme yaptığı ortaya çıktı.

Teknede yemek ve içeceklerin ise bu fiyatın dışında olduğu anlaşıldı.

Dostları için kesenin ağzını açan Özdemir'in tatil paylaşımları da sosyal medyaya renk kattı.



Tatilini defile havasında sürdüren Özdemir, yüklü bir alışveriş yaptı. Oyuncunun önceki gün giydiği pempe nike plaj kıyafeti, 513 liraydı.

AYDIN HAMZA