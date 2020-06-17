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    • Saklambaç
    • 17.06.2020 Gazete
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    keyfi için kesenin ağzını açtı!

    Son dönemin en çok kazanan isimlerinden olan , keyfi için kesenin ağzını açtı. koylarında huzur bulan oyuncu, 170 bin liraya 10 günlüğüne kiraladı.

    Bir Demet cömertlik

    Rol aldığı dizilerin yanı sıra, son dönemde reklam kampanyalarının aranan yüzü olan Demet Özdemir, geçtiğimiz günlerde yakın dostlarıyla soluğu 'de aldı. Ünlü oyuncu, muhteşem koyları gezmek için de 10 günlüğüne lüks bir gulet kiraladı.


    YÜZEN SARAY
    23 metre uzunluğundaki lüks gulet nin içerisinde su sporları yapmak isteyen misafirler için seabob (deniz aracı), su kayağı ve pedal bot bulunuyor.

    Özdemir'in günlüğü 2 bin 200 euro olan gulet için toplam 170 bin lira ödeme yaptığı ortaya çıktı.

    de yemek ve içeceklerin ise bu fiın dışında olduğu anlaşıldı.

    Dostları için kesenin ağzını açan Özdemir'in tatil paylaşımları da sosyal medyaya renk kattı.


    Tatilini defile havasında sürdüren Özdemir, yüklü bir alışveriş yaptı. Oyuncunun önceki gün giydiği pempe nike plaj kıyafeti, 513 liraydı.

    AYDIN HAMZA

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