Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlı'nın arasına kara kedi girdi! İbrahim Tatlıses, önceki günlerde oğlu Ahmet Tatlı'nın Bodrum Bitez'deki evlerini satmak istediği için kendisini tehdit ettiğini söyledi. "Bodrum'daki Tatlıses Konakları'nda 21 adet dairem var. 20 tanesini satacaktım. Ancak öz oğlum Ahmet Salim Tatlı daireleri satmamı engelledi. Üstelik beni tehdit etti" dedi. İddialarla ilgili Ahmet Tatlı'dan da bir açıklama geldi. Babasını tehdit etmediğini söyleyen Tatlı, "Vardı öyle bir şeyler. Ama sulh oluyor. Kaç paraya satacağı konusunda birkaç kez konuştuk, ancak son karar kendisinindir. Kesinlikle tehdit etmedim" dedi.
İKİLİNİN ARASI AÇILDI
İbrahim Tatlıses Bodrum'daki lüks dairelerini satmak istedi. Ahmet Tatlı ise bu satışı engelledi.
İKİLİNİN ARASI AÇILDI
İbrahim Tatlıses Bodrum'daki lüks dairelerini satmak istedi. Ahmet Tatlı ise bu satışı engelledi.