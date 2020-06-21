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    • Saklambaç
    • 21.06.2020 Gazete
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    oğlu Ahmet'i şikayet etti: 20 daire yüzünden beni tehdit ediyor

    'in başı, oğlu Ahmet'le belaya girdi. Öz evladını şikayet etti. "20 daire yüzünden beni tehdit ediyor" diye de ekledi. , köstebek iddiasını reddetti.

    Köstebek oğlum!
    Ünlü şarkıcı ile oğlu 'nın arasına kara kedi girdi! İbrahim Tatlıses, önceki günlerde oğlu Ahmet Tatlı'nın Bitez'deki evlerini satmak istediği için kendisini tehdit ettiğini söyledi. "Bodrum'daki Tatlıses Konakları'nda 21 adet dairem var. 20 tanesini satacaktım. Ancak öz oğlum Ahmet Salim Tatlı daireleri satmamı engelledi. Üstelik beni tehdit etti" dedi. İddialarla ilgili Ahmet Tatlı'dan da bir açıklama geldi. Babasını tehdit etmediğini söyleyen Tatlı, "Vardı öyle bir şeyler. Ama sulh oluyor. Kaç paraya satacağı konusunda birkaç kez konuştuk, ancak son karar kendisinindir. Kesinlikle tehdit etmedim" dedi.




    İKİLİNİN ARASI AÇILDI
    İbrahim Tatlıses Bodrum'daki lüks dairelerini satmak istedi. Ahmet Tatlı ise bu satışı engelledi.
    Haberler Saklambaç İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet'i şikayet etti: 20 daire yüzünden beni tehdit ediyor
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