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    • Saklambaç
    • 17.06.2020 Gazete
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    TAKVİM'in haberinin ardından 'dan ı

    Magazinin gündemini yine TAKVİM belirledi. Yapımcı , beş gün önceki haberimizin ardından ile yaşadığını etti. "Bir birliktelik diyebilir miyiz?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Diyebilirsiniz! Çok magazinlerde anılmak istemiyorum ama evet arkadaşlığımız devam ediyor.

    Saygılı ilişki!

    Oyuncu ile yapımcı , beş gün önce Boğaz'da bisiklete binerken TAKVİM'in objektife takıldı.

    Görüntülenince tedirgin olan ikili, "Yeni bir aşk mı doğuyor" sorusunu gündeme taşıdı. Önceki akşam Bebek'te yürüyüş yapan Saygı haberini doğruladı.

    "Bir birliktelik diyebilir miyiz?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Diyebilirsiniz! Çok magazinlerde anılmak istemiyorum ama evet arkadaşlığımız devam ediyor.

    İLK KEZ TAKVİM DUYURMUŞTU
    41 yaşındaki güzel oyuncu, gönlünü Murat Saygı'ya kaptırdı.

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