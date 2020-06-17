Oyuncu Mine Tugay ile yapımcı Murat Saygı, beş gün önce Boğaz'da bisiklete binerken TAKVİM'in objektife takıldı.

Görüntülenince tedirgin olan ikili, "Yeni bir aşk mı doğuyor" sorusunu gündeme taşıdı. Önceki akşam Bebek'te yürüyüş yapan Saygı aşk haberini doğruladı.

"Bir birliktelik diyebilir miyiz?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Diyebilirsiniz! Çok magazinlerde anılmak istemiyorum ama evet arkadaşlığımız devam ediyor.

İLK KEZ TAKVİM DUYURMUŞTU

41 yaşındaki güzel oyuncu, gönlünü Murat Saygı'ya kaptırdı.