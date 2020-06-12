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    • Saklambaç
    • 12.06.2020 Gazete
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    ile yapımcı aşka pedal çevirdi! Boğaz’da e binerken böyle görüntülendiler

    Oyuncu ile yapımcı , önceki gün Boğaz’da e binerken objektife takıldı. Gazetecileri görünce tedirgin olan ikili, “Yeni bir aşk mı?” sorusunu akıllara getirdi.

    Yıllardır göz önünde olmasına rağmen özel hayatıyla gündem olmamayı başaran Mine Tugay, sürpriz bir isimle görüntülendi. 41 yaşındaki güzel oyuncu, önceki gün Boğaz'da yapımcı Murat Saygı ile bisiklete binerken objektife takıldı. Spor kıyafetleriyle Tarabya'da görüntülenen ikilinin, gazetecileri fark edince tedirgin olması, akılları karıştırdı.

    ZAMAN GÖSTERECEK
    Sosyal     medyadan da birbirlerini takip eden Mine Tugay ile Murat Saygı'nın Boğaz'daki bu sportif buluşmasının 'aşk mı, dostluk mu' olduğunu ise önümüzdeki günler gösterecek…


    EVLİLİĞİ 'SAYGI'LI BİTTİ
    Murat Saygı, 2018'de iki çocuğunun annesi 11 yıllık eşi Gül Gölge ile medeni bir şekilde boşanmıştı.

    DOĞAN SAVAŞ - TAKVİM
    Haberler Saklambaç Mine Tugay ile yapımcı Murat Saygı aşka pedal çevirdi! Boğaz’da bisiklete binerken böyle görüntülendiler
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