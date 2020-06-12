Yıllardır göz önünde olmasına rağmen özel hayatıyla gündem olmamayı başaran Mine Tugay, sürpriz bir isimle görüntülendi. 41 yaşındaki güzel oyuncu, önceki gün Boğaz'da yapımcı Murat Saygı ile bisiklete binerken objektife takıldı. Spor kıyafetleriyle Tarabya'da görüntülenen ikilinin, gazetecileri fark edince tedirgin olması, akılları karıştırdı.
ZAMAN GÖSTERECEK
Sosyal medyadan da birbirlerini takip eden Mine Tugay ile Murat Saygı'nın Boğaz'daki bu sportif buluşmasının 'aşk mı, dostluk mu' olduğunu ise önümüzdeki günler gösterecek…
EVLİLİĞİ 'SAYGI'LI BİTTİ
Murat Saygı, 2018'de iki çocuğunun annesi 11 yıllık eşi Gül Gölge ile medeni bir şekilde boşanmıştı.
DOĞAN SAVAŞ - TAKVİM