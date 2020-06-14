Oyuncu Bestemsu Özdemir, önceki akşam Etiler'deki bir mekanda erkek arkadaşıyla yemekteydi. İçeride 3 saat kalan oyuncu, çıkışta ise erkek arkadaşıyla mekandan ayrı ayrı çıktı.

Gazetecilerin, "Beyefendiyi soralım. Hayırlı olsun diyelim mi?" diye sormasıyla Özdemir şaştı kaldı.

"Bir şey yapmıyorum. Müsaade ederseniz evime gideceğim. Beyefendiyi de kendisine sorun'' diyerek hızla uzaklaşan Bestemsu Özdemir'in panik halleri dikkat çekti. Gizemli arkadaş ise sessiz kalmayı tercih ederek oradan ayrıldı.



Gizemli adamın kolunda alçı vardı.

DOĞAN SAVAŞ