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    • Saklambaç
    • 11.06.2020 Gazete
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    ve 'den salgın sürecinde alkışlık hareket!

    , yardım severliğini yine konuşturdu. Ünlü oyuncu ve eşi , Coronavirüs döneminde yurt içi ve yurt dışındaki kiracılarının hiçbirinden para almadı.

    Kral hareket!

    Oyunculuğu kadar örnek aile hayatıyla da geniş hayran kitlesine sahip olan Tolgahan Sayışman, bir kez daha alkışları topladı. Yaptığı yardımlarla gönülleri fetheden 38 yaşındaki oyuncu, Coronavirüs sürecinde de boş durmadı. Kazandığı parayı gayrimenkule yatıran Sayışman, şunları söyledi: "Salgın döneminde hem yurtiçi hem yurtdışı kiracılarımdan normalleşene kadar kira almak istemedim. Tüm dünyada insanlar, ekonomik anlamda da zor günler geçiriyor. Ben de elimden geldiğince kiracılarıma bu şekilde destek vermek istedim."

    ETİLER'DE BAKIM GÜNÜ
    Yakışıklı oyuncu , önceki gün Etiler'de kuaförü Adem Terzi'yle beraber görüntülendi. Sayışman'ın maskesi de dikkat çekti.

    Haberler Saklambaç Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi'den salgın sürecinde alkışlık hareket!
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