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    • Saklambaç
    • 10.06.2020 Gazete
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    'dan ayrı takılıyor! "Bekarlık sultanlıktır"

    ile aşkında kriz olduğu konuşulan , önceki gün üç kız arkadaşıyla ’daki bir mekandaydı. Güzel sunucunun keyifli halleri, “Burcu için bekarlık sultanlıktır” yorumu yaptırdı.

    Bekarlık sultanlıktır

    Mart ayından beri birlikte olan Burcu Esmersoy ile Allan Hakko'nun aşkı üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Güzel sunucunun yoğun temposu ve kariyerini her şeyden önde tutması, iddiaya göre sosyetik aşkını bunalttı.

    Karantinanın son dönemini de ayrı geçirdikleri konuşulan ikili, normalleşme sürecinde de hiç yan yana görüntü vermedi.

    Burcu Esmersoy'un önceki akşam da sevgilisinin aksine Akatlar'daki Elbet adlı mekanda üç kız arkadaşıyla buluşması, "Burcu için bekarlık sultanlık" dedirtti.

    DOĞAN SAVAŞ
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