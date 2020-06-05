Güzel sunucu Burcu Esmersoy, kariyeriyle aşkı arasında kaldı… Mart ayından beri Allan Hakko ile birlikte olan 43 yaşındaki sunucu, normalleşme sürecinin başlamasıyla işlerine ağırlık verdi.
Ancak iddialara göre de Burcu Esmersoy'un aşırı yoğun temposu, sosyetik sevgilisini bunalttı ve aşkta kriz çıktı.
Burcu Esmersoy'un Instagram hesabından arka arkaya yaptığı paylaşımlar da Allan Hakko'ya mesaj gibiydi…
Güzel sunucu, İngilizce yaptığı son paylaşımında "Sadece biraz zor oldukları için hayatınızı güzelleştirebilecek iyi bir insanı asla kaçırmayın, iyi olanlar asla kolay gelmez" diyerek adeta aşkına seslendi.
Hakko'nun annesi ve kardeşi de sunucuyu Instagram'da takibe alıp aşka onay verdiklerini göstermişti.