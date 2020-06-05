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    • Saklambaç
    • 05.06.2020 Gazete
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    ile arasında ilk kriz çıktı!

    ile arasında ilk kriz çıktı… Dedikodulara göre; ünlü sunucunun iş hayatıyla ilgili sürekli plan yapması ve aşırı yoğun temposu, sosyetik iş adamını bunalttı.

    İlişki durumu karışık

    Güzel sunucu Burcu Esmersoy, kariyeriyle aşkı arasında kaldı… Mart ayından beri Allan Hakko ile birlikte olan 43 yaşındaki sunucu, normalleşme sürecinin başlamasıyla işlerine ağırlık verdi.

    Ancak iddialara göre de Burcu Esmersoy'un aşırı yoğun temposu, sosyetik sevgilisini bunalttı ve aşkta kriz çıktı.

    Burcu Esmersoy'un Instagram hesabından arka arkaya yaptığı paylaşımlar da Allan Hakko'ya mesaj gibiydi…

    Güzel sunucu, İngilizce yaptığı son paylaşımında "Sadece biraz zor oldukları için hayatınızı güzelleştirebilecek iyi bir insanı asla kaçırmayın, iyi olanlar asla kolay gelmez" diyerek adeta aşkına seslendi.


    Hakko'nun annesi ve kardeşi de sunucuyu Instagram'da takibe alıp aşka onay verdiklerini göstermişti.
    Haberler Saklambaç Burcu Esmersoy ile Allan Hakko arasında ilk kriz çıktı!
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