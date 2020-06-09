Birçok ünlü sima, rotalarını Bodrum ve Çeşme'deki villalarına çevirirken; birçok ünlü de tekne kiralamaya başladı.

7 KİŞİLİK UÇAĞA 5 KİŞİ…

Sosyetikler, ulaşım için de kalabalık uçaklar yerine özel jetlere yöneldi. İstanbul'dan Bodrum'a tek yön gidiş fiyatının 595 euro yani 4 bin 500 TL olduğu özel jetlerde doluluk yüzde 95'e ulaştı. Talep üzerine de fiyatlar 995 euro'ya yani 7 bin 600 TL'ye çıkmaya başladı.