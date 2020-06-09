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    • Saklambaç
    • 09.06.2020 Gazete
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    Virüs riskini en aza indirmek isteyen çareyi özel lerde buldu!

    Tatil boyunca virüs riskini en aza indirmek isteyen , çareyi özel lerde buldu. ’dan ’a kadar birçok isim, tek yön fiyatı 595 euro yani 4 bin 500 TL olan özel jetlerde yerini ayırttı.

    Jetgiller

    Başlayan normalleşme süreciyle tatil planlarını yapan sosyete, virüs riskini minimum seviyeye indirmek için VIP çözümler buldu.

    Birçok ünlü sima, rotalarını Bodrum ve Çeşme'deki villalarına çevirirken; birçok ünlü de tekne kiralamaya başladı.

    7 KİŞİLİK UÇAĞA 5 KİŞİ…
    Sosyetikler, ulaşım için de kalabalık uçaklar yerine özel jetlere yöneldi. İstanbul'dan Bodrum'a tek yön gidiş fiyatının 595 euro yani 4 bin 500 TL olduğu özel jetlerde doluluk yüzde 95'e ulaştı. Talep üzerine de fiyatlar 995 euro'ya yani 7 bin 600 TL'ye çıkmaya başladı.


    Esra Oflaz Güvenkaya da özel jetle Bodrum'a gidip gelmeyi planlıyor.


    İvana Sert, özel jetle Bodrum'a gitmek istedi; ancak fiyatı fazla buldu.


    Yağmur Ünal da Bodrum'a arkadaşlarıyla özel jetle gidecek.

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