Başlayan normalleşme süreciyle tatil planlarını yapan sosyete, virüs riskini minimum seviyeye indirmek için VIP çözümler buldu.
Birçok ünlü sima, rotalarını Bodrum ve Çeşme'deki villalarına çevirirken; birçok ünlü de tekne kiralamaya başladı.
7 KİŞİLİK UÇAĞA 5 KİŞİ…
Sosyetikler, ulaşım için de kalabalık uçaklar yerine özel jetlere yöneldi. İstanbul'dan Bodrum'a tek yön gidiş fiyatının 595 euro yani 4 bin 500 TL olduğu özel jetlerde doluluk yüzde 95'e ulaştı. Talep üzerine de fiyatlar 995 euro'ya yani 7 bin 600 TL'ye çıkmaya başladı.
Esra Oflaz Güvenkaya da özel jetle Bodrum'a gidip gelmeyi planlıyor.
İvana Sert, özel jetle Bodrum'a gitmek istedi; ancak fiyatı fazla buldu.
Yağmur Ünal da Bodrum'a arkadaşlarıyla özel jetle gidecek.