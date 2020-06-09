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    • Saklambaç
    • 09.06.2020 Gazete
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    ile evlilik provalarına başladı! Dalkılıç, ve ile...

    Temmuz’un ikinci haftası evlenecekleri konuşulan ile , provalara başladı. Popçu, önceki gün aşkının babası ve yeğeniyle eğlenceli anlar yaşadı.

    Provalar başladı

    Hande Erçel ile , evlilik provalarına başladı. Temmuz'in ikinci haftasında güzel oyuncuyla nikah masasına oturacağı konuşulan 36 yaşındaki popçu, Erçel Ailesi'nin gönlünü fethetti.

    Murat Dalkılıç, önceki gün baba Kaya Erçel ve aşkının minik yeğeni Aylin Mava ile dans etti. Bu anları da 26 yaşındaki 'in kardeşi Gamze, sosyal medya hesabından yayınladı.


    Murat Dalkılıç, iflas ettiği ve bu nedenle Erçel'in Çubuklu'daki evinin 30 bin TL'lik kirasına ortak olduğu iddialarına ateş püskürdü.

    Haberler Saklambaç Hande Erçel ile Murat Dalkılıç evlilik provalarına başladı! Dalkılıç, Kaya Erçel ve Aylin Mava ile...
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