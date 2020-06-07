Başarılı oyuncu ve atv'nin fenomen yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile eşi Sinem Kobal'ın bebek haberi, çiftin hayranlarını harekete geçirdi. Yaklaşık 5 aylık hamile olan güzel oyuncuya hediye göndermek isteyenler, kolları sıvadı.
Bebek için hediyeleri nereye göndereceklerini bulamayanlar, çareyi anne Nuray Kobal'a ulaşmakta buldu. Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun fanları, hediyeleri Nuray Hanım'a yollamaya başladı. Bu arada çiftin, çocukları için gelen tüm hediyeleri kullanmadan yardıma muhtaç ailelere ulaştıracağı öğrenildi.
32 yaşındaki güzel oyuncunun, cinsiyeti kız olan bebeğine isim olarak 'Selena'dan esinlenerek 'Selen' koymak istediği söylenmişti.