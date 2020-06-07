Bebek için hediyeleri nereye göndereceklerini bulamayanlar, çareyi anne Nuray Kobal'a ulaşmakta buldu. Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun fanları, hediyeleri Nuray Hanım'a yollamaya başladı. Bu arada çiftin, çocukları için gelen tüm hediyeleri kullanmadan yardıma muhtaç ailelere ulaştıracağı öğrenildi.