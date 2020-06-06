Türkiye'nin ardından Şili'de de reyting rekorları kıran atv'nin sevilen dizisi Hercai, kültür elçimiz oldu. Ülkedeki TVN kanalından diziyi izleyen Şililer, çekimlerin yapıldığı Mardin'den Türk örf ve adetlerine kadar kültürümüze dair birçok şeyi tanıma fırsatı buldu.

Hercai'nin ülkede gördüğü ilgi üzerine TVN kanalının sosyal medya hesabında 'AprendeTurcoConHercaiTVN' (Hercai ile Türkçe Öğren) etiketiyle dersler başladı. Her gün Türkçe bir cümleye İspanyolca çevirisi ile birlikte yer verilen uygulama sayesinde Şililer, dilimizi öğrenme şansı buluyor.