İğne olmak için evden çıktığını söyleyen Nebahat Çehre'nin Nişantaşı'ndaki bir kafede yaşıtı olan iki arkadaşıyla bir araya gelip oturması ise "Fıtık bahanesiyle sosyalleşme" dedirtti. Bu arada bu sene tatil planı yapmadığını söyleyen usta oyuncu, "Bu yıl tatil de iş de yok. Şu ortalık bir sakinleşsin. İş sonra gelir" diye konuştu.

DOĞAN SAVAŞ