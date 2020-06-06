Yeşilçam'ın usta ismi Nebahat Çehre, önceki gün şaşırttı. 72 yaşında olduğu için 65 yaş üzeri vatandaşa getirilen sokağa çıkma yasağına takılan Çehre, Nişantaşı'ndaydı.
Maskesini takıp alışveriş de yapan Nebahat Çehre, her zamanki gibi de tarzını konuşturdu.
Nebahat Çehre, konuya şöyle açıklık getirdi: "Oturduğum sitenin etrafında her gün 5 kilometre yürüyordum; o nedenle belimdeki fıtık nüksetti. Hastaneye gitmek için 112'den özel izin alarak sokağa çıktım."
İğne olmak için evden çıktığını söyleyen Nebahat Çehre'nin Nişantaşı'ndaki bir kafede yaşıtı olan iki arkadaşıyla bir araya gelip oturması ise "Fıtık bahanesiyle sosyalleşme" dedirtti. Bu arada bu sene tatil planı yapmadığını söyleyen usta oyuncu, "Bu yıl tatil de iş de yok. Şu ortalık bir sakinleşsin. İş sonra gelir" diye konuştu.
DOĞAN SAVAŞ