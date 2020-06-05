Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, önceki gün Bebek'teydi.
Çocuklara verilen izni fırsat bilen yenge, Sarp ve Sare'yi parka götürdü.
7 aylık hamile olan Yağmur Sarıoğlu'nun 13 kilo aldığı öğrenildi.
DOĞAN SAVAŞ
BERKAY YİNE KIRILDI
Şarkıcı Berkay Şahin, önceki gün Nişantaşı City's'deydi. 3 ay sonra yine kolunu kıran popçu, maskesini takmakta zorlandı. Ünlü şarkıcının imdadına vale yetişti. Bu arada Berkay, gerekirse sahne fiyatında indirim yapabileceğini söyledi.
BU TARZ DİLAN
Önceki gün Nişantaşı'nda kendisine ait bakım merkezinde objektife takılan Dilan Çıtak Tatlıses, tarzıyla dikkat çekti. Şarkıcı, uzun uzun da telefonla konuştu.
SPORA ÇAY MOLASI
Demet Şener, önceki gün eşi Cenk Küpeli ile Rumelihisarı'ndaydı. Bir mekanda çay içen çift, ardından 15 kilometrelik yürüyüşlerine devam etti.
Doğan SAVAŞ
PROJE SÜRPRİZİ
Oyuncu Şükrü Özyıldız, önceki akşam Etiler'deydi. Maskesiyle önlemini alan Özyıldız, "Yeni bir projem var ama şu an detay veremem" dedi.
DOĞAN SAVAŞ
PATRON CAM SİLDİ
Nişantaşı'nda hamburgecisi olan şarkıcı Çağlayan Topaloğlu, önceki gün dükkanını elleriyle temizledi. Topaloğlu, kucağındaki 50 bin TL'lik Pomerian cinsi köpeğiyle Muhit Burger'in camlarını sildi.