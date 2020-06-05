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    • Saklambaç
    • 05.06.2020 Gazete
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    Sokaklar şenlendi! 'nun eşi çocukları Sarp ve Sare'yi parka götürdü

    Eski futbolcu 'nun pilot eşi , önceki gün 'teydi. Çocuklara verilen izni fırsat bilen yenge, Sarp ve Sare'yi parka götürdü. 7 aylık hamile olan Yağmur Sarıoğlu'nun 13 kilo aldığı öğrenildi.

    Sokaklar şenlendi

    Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, önceki gün Bebek'teydi.

    Çocuklara verilen izni fırsat bilen yenge, Sarp ve Sare'yi parka götürdü.

    7 aylık hamile olan Yağmur Sarıoğlu'nun 13 kilo aldığı öğrenildi.

    DOĞAN SAVAŞ


    BERKAY YİNE KIRILDI
    Şarkıcı Berkay Şahin, önceki gün Nişantaşı City's'deydi. 3 ay sonra yine kolunu kıran popçu, maskesini takmakta zorlandı. Ünlü şarkıcının imdadına vale yetişti. Bu arada Berkay, gerekirse sahne fiyatında indirim yapabileceğini söyledi.


    BU TARZ DİLAN
    Önceki gün Nişantaşı'nda kendisine ait bakım merkezinde objektife takılan Dilan Çıtak Tatlıses, tarzıyla dikkat çekti. Şarkıcı, uzun uzun da telefonla konuştu.


    SPORA ÇAY MOLASI
    Demet Şener,     önceki gün eşi Cenk Küpeli ile Rumelihisarı'ndaydı. Bir mekanda çay içen çift, ardından 15 kilometrelik yürüyüşlerine devam etti.

    Doğan SAVAŞ


    PROJE SÜRPRİZİ
    Oyuncu Şükrü Özyıldız, önceki akşam Etiler'deydi. Maskesiyle önlemini alan Özyıldız, "Yeni bir projem var ama şu an detay veremem" dedi.

    DOĞAN SAVAŞ


    PATRON CAM SİLDİ
    Nişantaşı'nda     hamburgecisi olan şarkıcı Çağlayan Topaloğlu, önceki gün dükkanını elleriyle temizledi. Topaloğlu, kucağındaki 50 bin TL'lik Pomerian cinsi köpeğiyle Muhit Burger'in camlarını sildi.
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