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Sabri Sarıoğlu'dan eşine 2.5 milyon liralık hediye! İstanbul sokaklarında görüldü

Sabri Sarıoğlu'nun 2.5 milyon liralık hediyesi görüldü. 35 yaşındaki Sabri Sarıoğlu, eşi Yağmur Sarıoğlu üçüncü çocuğa hamile kalınca hediye olarak 2 buçuk milyon TL değerinde lüks bir otomobil almıştı. Koronavirüs salgını sebebiyle ailece evlerinde karantinada olan Sabri Sarıoğlu-Yağmur Sarıoğlu, önceki gün Bebek'te obejktiflere yansıdı. Sarıoğlu çifti, Bebek'teki işletmelerine lüks araçlarıyla geldi. Milyonluk araçlarını valeye bırakan çift, yağmur altında bir süre yürüdükten sonra mekanlarına giriş yaptı.

03.06.2020 14:07 - Son Güncelleme: 03.06.2020 14:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





