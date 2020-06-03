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Sabri Sarıoğlu'dan eşine 2.5 milyon liralık hediye! İstanbul sokaklarında görüldü
Sabri Sarıoğlu'dan eşine 2.5 milyon liralık hediye! İstanbul sokaklarında görüldü
Sabri Sarıoğlu'nun 2.5 milyon liralık hediyesi görüldü. 35 yaşındaki Sabri Sarıoğlu, eşi Yağmur Sarıoğlu üçüncü çocuğa hamile kalınca hediye olarak 2 buçuk milyon TL değerinde lüks bir otomobil almıştı. Koronavirüs salgını sebebiyle ailece evlerinde karantinada olan Sabri Sarıoğlu-Yağmur Sarıoğlu, önceki gün Bebek'te obejktiflere yansıdı. Sarıoğlu çifti, Bebek'teki işletmelerine lüks araçlarıyla geldi. Milyonluk araçlarını valeye bırakan çift, yağmur altında bir süre yürüdükten sonra mekanlarına giriş yaptı.
03.06.2020 14:07
- Son Güncelleme: 03.06.2020 14:25
Koronavirüs salgını sebebiyle ailece evlerinde karantinada olan Sabri Sarıoğlu-Yağmur Sarıoğlu, önceki gün Bebek'te obejktiflere yansıdı. Eski futbolcunun eşine aldığı lüks otomobil ilk kez görüntülendi
Karantinadan çıkıp normalleşmeye çalışan çift, Bebek'teki işletmelerine lüks araçlarıyla geldi.
YAĞMUR'UN HEDİYESİYLE GELDİLER
Sarıoğlu, eşi üçüncü çocuğa hamile kalınca hediye olarak, 2 buçuk milyon TL değerinde lüks bir otomobil almıştı. Milyonluk araçlarını valeye bırakan çift, yağmur altında bir süre yürüdükten sonra mekanlarına giriş yaptı.
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